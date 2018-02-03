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Общество
2 февраля 2018, 19:33
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Московская художница напишет Якутию

1 февраля в зале Олонхо Постоянного представительства открылась выставка картин члена Союза художников России и Московского Союза художников Ольги Мотовиловой-Комовой. Ее крупные персональные выставки уже открывались не только в России, но и во Франции, но, начиная с сегодняшнего дня и до 14 февраля картины талантливой художницы можно увидеть и в якутском постпредстве.

Ольга родилась в творческой семье. Ее мама Наталья Мотовилова – известный скульптор, отец Игорь Воробьев – живописец, а дед Георгий Иванович Мотовилов – классик советской скульптуры — автор памятников А. Н. Толстому в Москве, М. И. Кутузову в Смоленске, Н. А. Некрасову в Ярославле, А. П. Чехову в Ялте, генералу П. В. Волохову в Изюме, создатель школы монументально-декоративной скульптуры, автор рельефов и фигур на станциях московского метро «Электрозаводская», «Новокузнецкая», «Смоленская», «Проспект Мира», «Парк культуры», «Октябрьская», «Комсомольская».

«Я пишу красоты самых разных мест нашей страны, передаю национальные краски и очень признательна, что сегодня стены якутского постпредства открылись для моих работ, которыми я хочу показать миру грани его самобытности. Я недавно закончила проект «Русская провинция», а теперь в моих планах – воплотить на холсте красоту якутской природы», — призналась Ольга Мотовилова-Комова.

Многочисленных гостей презентации выставки приветствовал Первый заместитель постпреда Юрий Заболев, который отметил, что историческое здание представительства в центре Москвы уже стало площадкой для экспозиции талантливых художников из Якутии. «А сегодня мы впервые принимаем здесь работы вдохновенного мастера потомка знаменитых творцов, но уже родом из Москвы. Мы рады, что постпредство продолжает играть роль локомотива сближения национальных культур и межкультурного взаимодействия», — сказал он.

«Мы признательны инициаторам выставки и уникальной возможности прикоснуться к творчеству талантливого мастера, проникнуться его работами, которые завораживают и радуют глаз. Отрадно, что все это происходит здесь, на островке Якутии в Москве», — поделился впечатлениями член Якутского землячества Григорий Евсеев.

Справка:

Ольга Игоревна является обладателем Почётных дипломов Российской академии Художеств (1993, 2008), золотой медали творческого Союза художников России, первой премии конкурса «Весенний салон 93» и Почетного диплома Российской Академии Художеств, первого приза «Весенний салон 2001», диплома Московского Союза художников (2011). Много лет Ольга пишет свои картины в Тутаеве, Переславль-Залесском, Рыбинске – это её любимые и родные места. Ольга пишет работы непосредственно на месте, с натуры, в прямом контакте с природой и людьми.

С 1992 года Ольга принимала активное участие в групповых выставках в залах Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Александрии, Брюсселя и Берлина. В 2011 – участник международного Салона (Париж, Лувр), посвящённого 150-летнему юбилею Национального Общества Искусств SNBA, является автором монументальной росписи на здании Зала Праздников в Арль-Сюр-Тек (Франция, 2015).

Основная тема творчества художника – малые города России. Не столько их этнографическая принадлежность, но в первую очередь внутренняя, человеческая суть, выраженная открытым и ясным цветом, волнует автора. Характерно, что каждая работа Ольги вне зависимости от жанра – это всегда ёмкий психологический образ. Русская открытость восприятия даёт зрителю яркий, позитивный импульс. Художник заряжает оптимизмом, и именно поэтому его творчество притягивает всё новых и новых поклонников, из раза в раз посещающих выставки, следящих за каждым поворотом в его искусстве. Однако, магистральный путь не изменен – радость бытия, выраженная классическими средствами изобразительного искусства: единственно верной острой композицией, сложно построенным пространством, подчёркивающим плоскость холста, ясным открытым цветом, передающим все оттенки эмоций и сопереживания.

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Источник: Пресс-служба Постпредства РС(Я).
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