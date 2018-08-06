Мошенники выудили со счетов жителей Якутска и Нюрбы сотни тысяч рублей

За прошедшие выходные в республике зарегистрировано два факта дистанционного мошенничества.

В первом случае житель г. Якутска поддался на уловки мошенника, дав объявление в сети интернет о продаже квартиры. К нему позвонил злоумышленник и высказал предложение убрать с сайта объявление и о своей готовности направить продавцу задаток за будущую сделку с недвижимостью. Для направления задатка в размере 100 000 рублей, мошенник стал требовать у потерпевшего разные коды и скриншоты квитанций, выдаваемых банкоматом, якобы для того, чтобы удостовериться о подлинности счета продавца. Через некоторое время потерпевший увидел, что его банковская карта оказалась опустошенной на сумму 270 000 рублей.

Второй случай произошел в Нюрбинском районе. Жительнице г. Нюрба на номер телефона пришло смс-сообщение о блокировки карты. Женщина перезвонила на указанный номер телефона в сообщении. На том конце мужской голос представился сотрудником службы безопасности банка и для разблокировки карты и подтверждений некоторых сведений по счету, потребовал у потерпевший выдать конфиденциальные сведения. Женщина поддалась на уловки и лишилась 14450 рублей.

По данным двум фактам теперь проводится процессуальная проверка.

Уважаемые жители республики! Не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные и конфиденциальные сведения, которые могут дать мобильным мошенникам шанс лишить вас денег. В случае если неизвестные требуют их от вас под разными благовидными предлогами, представляясь кредитными экспертами, служащими служб безопасности обслуживающего банка, звоните на номера телефонов «горячей линии» банка. Знайте, ни один работник банка не имеет права требовать от вас пин-кода, различных паролей, с помощью которых можно производить манипуляции с вашим счетом.