Мошенники в Якутске нажились на желающих обналичить материнский капитал

Группа людей в Якутске, создав подставные юридические лица и фиктивно выдавая займы, разработала незаконную схему получения средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, сообщает прокуратура города.

В частности, введя в заблуждение двух женщин и членов их семей, члены группы составили с ними договора о продаже им одного и того же дома общей площадью 18 кв.м. с земельным участком. При заключении договоров купли- продажи, с получателями материнского капитала оформлялся договор займа с одним из потребительских кооперативов.

Впоследствии документы направлялись в Пенсионный фонд, который на основании представленного пакета документов перечислял средства материнского капитала на счета подставных фирм.

При этом, после получения решения Пенсионного фонда об удовлетворении заявлений о выдаче материнского капитала, договора купли-продажи недвижимости расторгались, гражданам перечислялась сумма средств материнского капитала за вычетом 70-75 тыс.рублей, которые обращались в пользу членов группы.

Таким образом, средства материнского капитала до адресатов дошли не в полном объеме, улучшения жилищных условий их семей не произошло, кроме того, согласно подписанным договорам, граждане в настоящее время обязаны погашать займы с уплатой процентов.

Прокуратура г. Якутска направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход расследования находится на контроле прокуратуры.