Мошенники «увели» у женщины более 100 тыс рублей

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась 40 – летняя жительница г. Мирный с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем мошеннических действий похитило с принадлежащей ей банковской карты денежные средства в сумме 109 700 рублей.

Потерпевшая пояснила полицейским, что с номера оператора другого региона ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником одного из крупных коммерческих банков. Он сообщил, что ее карта заблокирована, и предложил решить проблему. На что женщина, выразив свое недоверие, повесила трубку. Через некоторое время на ее телефон поступил звонок якобы с номера «горячей линии» банка. Специалист подтвердил информацию о блокировке карты и попросил женщину для устранения неполадок продиктовать все коды подтверждения, пришедшие ей на телефон. Увидев, что номер входящего звонка определился как номер «горячей линии» банка, потерпевшая потеряла бдительность и выполнила просьбу лже-специалиста банка. После чего она получила сообщение о том, что с ее счета были списаны 109 700 рублей.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Уважаемые граждане! Полиция предупреждает, что получение конфиденциальных данных банковских карт граждан через телефонный звонок от имени банка — самая популярная схема обмана преступников. Важно отметить, что подменять свои настоящие номера на номера горячих линий банков мошенникам помогают специальные программы, либо услуги связи по подмене номера. Не стать жертвами мошенников вам поможет бдительность и ответственное отношение к конфиденциальной информации.