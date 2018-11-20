Мошенники продали якутянкам виртуальные норковые шубы

Несмотря на предпринимаемые меры по информированию граждан о различных видах мошенничества, в полицию продолжают поступать заявления от жителей Мирнинского района, пострадавших от рук мошенников. На минувшей неделе в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило 3 заявления о мошенничестве.

Так, в полицию обратился 52 — летний житель Мирного, который лишился 15 000 рублей. По словам потерпевшего, на одном из интернет-сайтов он нашел информацию о продаже автозапчастей и созвонился с продавцом. Они договорились о сделке купли–продажи, лже-продавец отправил данные о счете банковской карты, на которую необходимо было перечислить полную стоимость товара. Мужчина, не подозревая о преступных намерениях, перечислил 15 000 рублей. Однако автозапчасти потерпевшему не были доставлены, а лже-продавец перестал выходить на связь.

Очередной жертвой мошенников стала 37–летняя местная жительница, которая перевела им около 30000 рублей. Заявительница пояснила полицейским, что в социальной сети «Одноклассники» она увидела сообщество, где администраторы группы предлагали своим подписчикам купить норковые шубы за 17000 рублей. Женщина поддалась на заманчивое предложение и решила заказать шубу. Она выбрала подходящую модель и связалась с одним из администраторов данной группы. Вместе они обговорили условия купли–продажи, а затем потерпевшая перевела на указанный счет всю стоимость товара. На следующий день заявительница в той же группе увидела норковые шубы стоимостью 10 400 рублей. Недолго думая, она оформила очередной заказ и перевела лже-продавцам10 400 рублей. Но свои шубы женщина так и не дождалась.

По аналогичной схеме мошенники обманули 58-летнюю жительницу Мирного. Она перевела за несуществующую норковую шубу свыше 30 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка.

Уважаемые граждане, полиция напоминает, что ни под каким предлогом нельзя производить предоплату за товар, не убедившись в добросовестности продавца. Совершая покупки при помощи дистанционного способа продажи товаров и выбирая ресурс, подходящий по ассортименту и привлекательный по стоимости продукции, необходимо знать характерные показатели мошенничества: чрезмерное занижение стоимости товара; продажа предметов, якобы конфискованных у должников; телефонная связь, как единственный способ коммуникации; обязательная 100 % предоплата; недавняя регистрация сайта; оплата без расчётного банковского счета.

Будьте бдительны!