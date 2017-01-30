Мошенники отправили якутянке смс с номера 900 и лишили ее полумиллиона рублей

В течение многих лет не снимала свою пенсию с социальной банковской карты 58-летняя жительница Ленского района и в одночасье лишилась всех своих накоплений – 491 000 рублей.

В отличие от многих жертв мошенничества, пожилая женщина не размещала никаких объявлений о покупке либо продажи в сети интернет, к ней никто не звонил из якобы пенсионного фонда или других социальных служб. Мошенники просто запустили вредоносную программу в телефон пенсионера, на номер которого была привязана банковская карта.

Потерпевшая пояснила полицейским, что около 10 часов утра увидела смс-сообщение от номера «900», через сообщение была направлена информация о списании со счета 190 000 рублей. Женщина, удивившись, открыла сообщение, которое немедленно самоудалилось. Дочь пенсионера проверила счет матери и женщины испытали шок, когда обнаружили, что на счету отсутствуют все многолетние сбережения.

По данному факту ведется процессуальная проверка.

Уважаемые граждане! От рук мошенников могут пострадать все, независимо от возраста и социального статуса. Лучшее средство обезопасить свои денежные средства от преступных посягательств мошенников – это соблюдать правила личной финансовой безопасности:

— если вы не производили банковских операций со своим счетом – не торопитесь открывать смс-сообщения якобы направленные с номера оператора мобильного банка. Внимательно рассмотрите источник сообщения, не спеша его открывать – вместо номера «900», злоумышленники направляют вредоносные программы с номера «9ОО»;

— никому не сообщайте персональные и конфиденциальные данные, банковские реквизиты, ПИН, CVV/CVV2 коды;

— если данные карты стали известны третьему лицу, немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту. Сделать это можно в любое время дня и ночи;

— не используйте для оплаты в сети Интернет карты, на которых находятся крупные суммы денег. Лучше завести для таких целей отдельную карту и переводить туда деньги по мере необходимости.