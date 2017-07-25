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25 июля 2017, 12:10
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Мошенник списал со счета пожилого якутянина деньги, представившись работником банка

Мошенник списал со счета пожилого жителя города Нерюнгри 32 тысячи рублей, представившись работником банка. Публикуем рекомендации МВД, как избежать подобной ситуации.

По данным пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия), на номер потерпевшего позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина продиктовал код, который ранее ему пришел на сотовый, после чего обнаружил списание средств со счета. После этого неизвестный перестал отвечать на звонки. Когда потерпевший позвонил в банк, оказалось, что такой сотрудник там не работает.

Простой код от оператора связи

Как это организовано:

Вам поступает звонок либо приходит SMS-сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи или сотрудника банка.

Обоснования этого звонка или SMS могут быть самыми разными:

  • предложение подключить новую эксклюзивную услугу;
  • для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя;
  • для улучшения качества связи;
  • для защиты от СПАМ-рассылки;
  • предложение принять участие в акции от вашего сотового оператора или банка.

Вам предлагается продиктовать код (ранее пришедший на телефон), который якобы подключит новую услугу, улучшит качество связи и т.п.

На самом деле происходит следующее:

Код, который Вам предложат отправить, является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников. Как только вы его наберёте, Ваш счёт будет опустошён. Никакая услуга не будет подключена.

Как поступать в такой ситуации:

МВД по Республике Саха (Якутия) обращает Ваше внимание, что любая упрощённая процедура изменения тарифных планов выглядит подозрительно. Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения условий.

SMS-сообщения могут быть самыми разными. Советуем Вам критически относиться к таким сообщениям и не спешить выполнить то, о чем просят. Лучше позвоните оператору связи, узнайте, какая сумма спишется с вашего счета при отправке SMS или звонке на указанный номер, затем сообщите о пришедшей на Ваш телефон информации. Оператор определит того, кто отправляет эти SMS и заблокирует его аккаунт.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)  
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