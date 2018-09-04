Мошенник с сайта знакомств вытянул из женщины 48 тысяч рублей

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка, которая пояснила, что неизвестный с сайта знакомств завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 48000 рублей.

Установлено, что потерпевшая, зарегистрировавшись на одном из популярных сайтов знакомств, познакомилась с мужчиной и какое то время с ним общалась. В одной из переписок новый знакомый начал рассказывать, что у него есть друг — владелец интернет-магазина, который занимается продажей сотовых телефонов. Женщина призналась, что хочет приобрести себе гаджет. Тогда злоумышленник предложил ей помощь в покупке телефона «с хорошей» скидкой. Женщина согласилась и отправила 100% предоплату на банковскую карту, данные которой ей он отправил. Получив деньги, виртуальный друг не выходил более на связь. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции г. Якутска задержали злоумышленника, им оказался безработный, 37-летний уроженец Нюрбинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.