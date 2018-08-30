Мошенник прикинулся одноклассницей пенсионерки

Несмотря на неоднократные предупреждения о мошенничестве в социальных сетях, в полиции продолжают регистрироваться случаи обмана доверчивых граждан злоумышленниками.

Так, 29 августа в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратилась 70-летняя пенсионерка с заявлением о краже ее денежных средств с банковской карты. Ущерб составил около 21 000 рублей.

Оказалось, 70-летняя пенсионерка зарегистрирована в социальной сети «одноклассники», где она общалась со своей одноклассницей М., которая давно переехала в Петропавловск-Камчатский. И в один из таких дней, ей написала подружка. Женщины поговорили про огород, поделились советами по ведению хозяйства. Затем одноклассница сообщила пенсионерке, что один из коммерческих банков подарил 2 тысячи рублей за пользование услугами этого банка. И сказала, что выдаются они при заполнении заявления и поручилась помочь нашей пенсионерке. Для этого она потребовала номер ее карты и трехзначный код на обороте карты. Будучи уверенной в порядочности своей подруги, пенсионерка с радостью отправила ей все данные, в ожидании легких денег. Через несколько минут ей начали поступать смс-уведомления о снятии с ее карты денежных средств. А тот аккаунт успел ее заблокировать. Тогда женщина решила обратиться в полицию.

В тот же день, в г.Ленске был зарегистрирован очередной факт дистанционного мошенничества. Пенсионерка перевела мошенникам 27000 рублей.

29 августа в ОМВД России по Ленскому району обратилась 58-летняя пенсионерка с заявлением о том, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами. Ущерб составил 27000 рублей.

Выяснилось, неизвестный позвонил женщине на рабочий номер и, выдав себя за сына потерпевшей, сказал, что не может дозвониться ей на сотовый. Далее мужчина сообщил, что сильно избил человека и для того, чтобы у него не было проблем с законом, ему требуются деньги. Он передал трубку якобы следователю, который озвучил уголовные кодексы и санкции, а затем обнадежил женщину, что может закрыть это дело сразу после оплаты. У пенсионерки не оказалось озвученной суммы, однако она вспомнила, что у нее есть доступ к банковской карте мужа. Взяв карту,она перевела деньги по указанным реквизитам в ближайшем коммерческом банке. Затем она позвонила сыну, чтоб узнать поступили ли деньги, на что сын сказал, что он только вернулся с ночного дежурства, и что он ей вообще не звонил.

Уважаемые жители республики! Не поддавайтесь на уловки мошенников. Предупредите своих родных, близких и особенно пожилых людей!

Не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо, написавшее сообщение или позвонившее по телефону. Не спешите перечислять денежные средства на навязываемые вам счета, попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет.