Мошенник обворовал якутянина через поддельную страницу магазина

Несмотря на постоянную профилактику с подробным описанием хищений с банковских карт в СМИ — данная тема остается актуальной и, как показывает практика, в зоне риска находятся абсолютно все.

Так, во 2 отдел полиции МУ МВД России «Якутское» обратился гражданин с заявлением о том, что с его банковской карты совершено хищение денежных средств в размере.

Полицейскими установлено, что потерпевший в одном из интернет-магазинов заказал товар в количестве 10 наименований. Когда пришла посылка, мужчина не досчитался заказываемого товара и написал претензию в адрес магазина на официальной странице в социальной сети. Этим воспользовался мошенник, который создал поддельную страницу магазина и вступил в переписку с пострадавшим. Под предлогом возврата денежных средств за не поставленный товар злоумышленник убедил потерпевшего предоставить ему все реквизиты банковской карты и пароли. Ущерб составил свыше 77 000 рублей.

Полиция просит граждан проявлять бдительность и соблюдать правила личной финансовой безопасности, которые смогут обезопасить вас от несанкционированных снятий денежных средств с банковских карт:

— Никому не сообщайте персональные и конфиденциальные данные, банковские реквизиты, ПИН, CVV/CVV2 коды;

— Если данные карты стали известны третьему лицу, немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту. Сделать это можно в любое время дня и ночи.

— Не используйте для оплаты в сети Интернет карты, на которых находятся крупные суммы денег. Лучше завести для таких целей отдельную карту и переводить туда деньги по мере необходимости.