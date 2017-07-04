Мошенница в якутском инстаграме

Девушка продала через инстаграм несуществующих сапог и туфель на 60 тысяч рублей. Теперь ее ждет суд.

Прокуратура г.Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество), и пяти преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Установлено, что в период с 15 февраля 2016 до 13 февраля 2017 года обвиняемая посредством созданного ею аккаунта в социальной сети Инстаграм размещала фотографии женской одежды и обуви (жилеты, шубы, сапоги, туфли и др.) с текстовым сообщением об их продаже и контактными данными. Когда появлялись желающие приобрести товар, она объявляла покупательницам об обязательной предоплате.

При этом злоумышленница не имела намерения поставить товар, предлагаемый к продаже, поскольку этих вещей у нее не было, а на своей страничке в Инстаграме размещала фотографии из аккаунтов других поставщиков.

Действуя таким образом, обвиняемая похитила более 60000 рублей, причинив ущерб 9 потерпевшим.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.