Мошенница, обещая «снять порчу», выманила у пенсионерки деньги и золото

Прокуратура г.Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что 1 декабря 2017 года 63-летняя уроженка Краснодарского края познакомилась в одном из магазинов города с 64-летней местной жительницей и, сообщив последней ложную информацию о наличии у нее и ее дочери порчи, убедила ее в необходимости «снять порчу и болезни» с помощью обрядов и молитв. В период с 1 по 4 декабря 2017 года злоумышленница, введя потерпевшую в заблуждение, похитила у нее денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму 132 000 рублей.

С учетом личности обвиняемой, которая нигде не работает, в г.Якутске постоянного места жительства не имеет, по месту регистрации в Краснодарском крае фактически не проживает, находится в разъездах по различным городам России, по ходатайству следователя в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводится предварительное следствие.