Мороженое по твоей цене на «Ykt Fest 2017» от Индрайвер

Какое лето без мороженого? На самом летнем фестивале «Ykt Fest — 2017» гости смогут купить вкусное мороженое, заплатив за него любую цену.

Акция «Мороженое по твоей цене» будет организована возле фотозоны Индрайвер, как отражение главного принципа работы сервиса. Назвав и заплатив любую цену, каждый гость фестиваля сможет получить стаканчик мороженого.

Вырученные деньги пойдут в помощь 5-летней Алисе Лебедевой, которая нуждается в срочной операции на сердце.

Как сообщила мама Алисы, девочке в течение двух месяцев нужно сделать оперативное вмешательство по замене трехстворчатого клапана сердца. Жители Якутска могут также помочь маленькой Алисе прямо сейчас, сделав перевод на открытый для нее счет.

Реквизиты Алисы

Карта сбербанк 4817 7601 3278 1653 Иван Васильевич папа Алисы

Карта Сбербанк 4817 7601 1574 8570 Алеся Лебедева мама Алисы

Мобильный банк 89243666016

Киви кошелек 89243666016

Яндекс деньги 410014199210974

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (962) 731-86-34.

*Организатор акции: ООО «ИН14». Место проведения: стадион «Туймаада». Время проведения: 29 августа, 15.00 ч. Количество мороженого ограничено.