Мордобой на крыльце дискобара

Нас не нужно уничтожать никаким оружием массового поражения, мы сами себя истребляем, передает SAKHAPRESS.RU.

Очередная драка произошла возле увеселительного заведения. На сей раз отношения выясняются на крыльце дискобара «Легенда».

— Как выходные, так сразу пьяные разборки, — сокрушаются пользователи сетей.

Видео, опубликованное в паблике #дьиикэй, вызвало массу комментариев.

«Пусть, пусть! Мусор должен быть ликвидирован. Для надлежащей жизни людей нужно прикрыть все клубы, бары и места для пьянки, больше строить спортзалы, фабрики с рабочими местами, детские школы и так далее. Но, конечно же, это все мечты небывалые».

«Весь крах нашего народа в одном видео. Мужчины спиваются и разъедают свою жизнь в драках, в то время наши девушки охотно и с любовью выходят за приезжих. Нас не нужно уничтожать никаким оружием массового поражения, мы сами себя истребляем».

«Проведите абсолютный чемпионат по системе Гран-при: «Легенда» против «Зодиака», «Вегас» против «Бодливой козы», «Галакси» против «Ремикса», «Мохито» против «Сунгари». Победители встречаются друг с другом, пока не определят сильнейшего».

Действительно, что-то многовато стало драк в последнее время возле увеселительных заведений. Вчера два мордобоя произошли в районе «Приюта бодливой козы», сегодня на крыльце «Легенды». А еще не вечер.