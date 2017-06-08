Монгольский театр драмы приезжает на гастроли в Якутск

25 и 26 июня в Якутск с гастролями приезжает Монгольский Государственный театр драмы имени Д. Нацагдоржа. С собой они везут спектакль “Свободная семейка” знаменитого итальянского писателя Дарио Фо

Ждем вас на спектакли Монгольского театра 25 и 26 июня в Саха театре.

Начало в 19-00.

СВОБОДНАЯ СЕМЕЙКА

Автор. Дарио Фо

СВОБОДНАЯ СЕМЕЙКА

Реж: Ч. Найдандорж

Худ: Б.Мягмарсүрэн

Музыкальное оформление композитора Ж.Энхбаяра

Антония /жена/-Ц.Баясгалан

Мужчина /муж/-Э.Тодгэрэл

Профессор /любовник/-Г.Дөлгөөн-Аюуш



Спектакль затрагивает тему семейной жизни. Когда один обманывает

другого, приходит конец совместной жизни. Герои спектакля сначала

договариваются жить вместе, при этом давая друг другу полную свободу. Но образумившись, понимают, что так жить невозможно. Особый урок вынесут женщины…