Монгольские друзья благодарят якутских врачей

Председатель общества Монголо-Саха сотрудничества АМАРЖАРГАЛ Б.:

«Выражаем глубокую благодарность главному врачу Поликлиники №1 Алевтине Васильевне Эверстовой и главному врачу ГБУ РС(Я) «РБ №2 -ЦЭМП» Борису Витальевичу Андрееву за чуткость и врачебный этикет.

В начале марта мы приехали в Якутск с выставкой монгольских художников «Параллельные миры», которая в настоящее время проходит в Арт-галерее «Ургэл».

Неожиданно художница О. Золбоотегелдер заболела. Мы обратились за помощью к нашему доброму другу, покровительнице искусств – Алевтине Васильевне. Она сразу же переговорила с коллегой Борисом Витальевичем, и нас незамедлительно приняли в Приемном отделении больницы. Там сделали ряд анализов, обследовали на УЗИ. Весь персонал лечебного заведения очень внимательно отнесся к Золбоо. Мы очень благодарны им! Якутские врачи приятно удивили нас своим профессионализмом, высоким уровнем обслуживания и сопереживанием.»