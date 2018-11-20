Монгольская звезда исполнила в Европе «Якутяночку»

Монгольская мега звезда САРАНТУЯ гастролирует по Европе.

Вчера она дала концерт в Гронингене (Нидерланды), где имеется большая монгольская диаспора. Концерт посетила и якутянка Татьяна БЕРЕЗИНА. Последние годы она проводит зиму в Европе, где живут обе ее дочери, нянчит внуков и ведет свой бизнес дистанцированно. Татьяна Иннокентьевна вручила звезде букет, и представилась, что она землячка и подруга ее матери.

В ответ Сарантуя мощно исполнила «Якутяночку», сообщает SakhaLife Татьяна Иннокентьевна. Концерт прошел с большим успехом.

Перед этим Сарантуя выступила в Цюрихе. И далее продолжает тур по Европе.

В последний раз в Якутии Сарантуя была в сентябре этого года, когда дала сольный концерт, посвященный памяти своей матери Татьяны Иннокентьевны МИХАЙЛОВОЙ, почетного учителя Монголии, кавалера высшего ордена Монголии “Полярная звезда”, уроженки Мытахского наслега Горного улуса.