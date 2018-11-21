Монгольская художница удивит Якутск контемпорари!

На фестиваль «Зима начинается в Якутии» в очередной раз приедет монгольская делегация. Об этом сообщила SakhaLife председатель Общества Монголо-Саха сотрудничества госпожа АМАРЖАРГАЛ Б. В составе делегации будет известная художница Булгантуяа ДЭЧИНДОРЖ, председатель Союза молодых мастеров-кожевников Батжав ПУРЭВСУХ, уже известная якутянам художница, мастер по войлоку и модельер Баяндурэн БАЯНГДУР, которая совместно с сыном АРИУНБААТАРОМ в 2016 году представила в Якутске выставку «Белое золото Монголии». На этот раз Баяндурэн примет участие в фестивале этномоды «Солнечный Олень» с новой коллекцией современных этнокостюмов и аксессуаров. Так же приедут два скульптора, которые примут участие в фестивале ледовых скульптур «Бриллианты Якутии», и предприниматели. Расскажем подробней о художественной выставке «Булгаа Арт контемпорари», в которой SakhaLife традиционно выступает информационным спонсором.

В составе делегации в Якутск приедет известная художница, член Союза художников Монголии Булгантуяа ДЭЧИНДОРЖ.

В 1999 году она окончила Институт изобразительных искусств в Улан-Баторе. С тех пор она работает старшим преподавателем на факультете изобразительных искусств Монгольского государственного педагогического университета. С 2004 по 2007 год работала председателем Ассоциации молодых художников Монголии. В 2010-2014 годах была членом Правления Союза художников и мастеров Монголии.

Персональные выставки Булгантуяа Дэчиндорж прошли в различных музеях родной Монголии, а также в Японии и Польше.

В совместных выставках ее работы были представлены в Монголии, Китае, Франции, США, Вьетнаме, Южной Корее и Германии.

И вот, теперь впервые в России ее персональная выставка «Булгаа Арт контемпорари» откроется в Арт-галерее города Якутска. Планируется, что на вернисаже будут представлены 17 ее работ в жанрах живописи и контемпорари. То есть инновационное искусство, на которое надо смотреть и слушать через телефон, скачав соответствующую программу. Такого в Якутске еще не было!





Монгольская делегация приедет в Якутск 27 ноября. Выставка в Арт-галерее «Ургэл» примет посетителей 29 ноября, и будет работать около десяти дней.

Напомним, что это будет пятая выставка монгольских художников в Якутске, организованная Обществом Монголо-Саха сотрудничества и общества Aar Sakha.

Проект осуществляется при поддержке управления культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска под руководством Антониды КОРЯКИНОЙ.

В 2015 году в Арт-галерее «Ургэл» состоялась совместная выставка монгольской художницы Шатарсайхан БИЗЪЯ и якутского дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ – ЫМЫЫ «Две женины – один мир».

В 2016 году в Арт-галерее «Ургэл» состоялась совместная выставка матери и сына Баяндурэн БАЯНГДУР и АРИУНБААТАРА «Белое золото Монголии».

В 2017 году в Национальном художественном музее Якутии состоялась совместная выставка семейной пары Нямхуугийн ЛХАГВАСУРЭН и его супруги Пурэвийн ОЮУНБАЯР «Хозяева степи».

В марте 2018 года в Арт-галерее «Ургэл» состоялась совместная выставка Тундэвням НАЙМАНЧУЛУУРА и Оргил ЗОЛБООТЕГЕЛДЕР «Монголия. Параллельные миры».

И вот, под конец года – еще одна уникальная выставка «Булгаа Арт контемпорари»! Приходите и составьте собственное мнение!



