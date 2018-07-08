Молодёжь Якутска выбирает свое будущее

Несмотря на жаркий выходной день, на счетном участке в КЦ «Сергеляхские огни», выстраиваются небольшие очереди. Большую активность на этот раз проявляет молодежь.

«Сегодня важный день, потому что мы предварительно выбираем лидера нашего города. Уверен, что победивший в этих выборах с достоинством продолжит дело предыдущего мэра города. Развитие нашего города, нашей республики зависит от каждого гражданина, поэтому нам всем необходимо объединится в одно целое и проголосовать за достойного кандидата»,- отметил заместитель руководителя Молодой гвардии Якутска Софрон НОВГОРОДОВ,

«Я считаю, что предварительные выборы партии «Единая Росси» нужны каждому народу. Людям нужно проявить активность, ведь от каждого из нас зависит развитие и благополучие нашего города»,- сказал студент Педагогического института СФВУ Айсен НОВГОРОДОВ.

«Праймериз показывает гражданскую активность населения. Народ должен сам выбрать своего лидера и путь развития нашего региона», поделился студент Строительного факультета СВФУ Виктор КЛИМОВСКИЙ

«Участие в праймеризе – это обязанность каждого молодого гражданина. Выборы будущего главы города ответственный шаг и к нему надо подходит со всей серьезностью. Я всегда беспокоюсь за будущее своих детей, своего города и за свой народ. Кто, если не мы вправе решить будущее» — отметила врач Наталья СТАРОСТИНА

