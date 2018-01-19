Молодёжь города Якутска приглашается на Ассессмент

Ассессмент – это конкурс для совмещения вакантной должности, который совмещает в себя собеседование с работодателем и прохождение практических кейсов по должностным обязанностям.

26 января 2017 года состоится Асссессмент на должность руководителя административно-хозяйственного отдела крупной продовольственной компании. Требования: среднее профессиональное образование, стаж руководящей работы от одного года. Уровень заработной платы 35 000 рублей. Желательно – допуск ОТ и ТБ, наличие собственного автомобиля.

Резюме принимаются до 24 января 2017 года по адресу: mbt_ykt@mail.ru