Молодых мам Якутии ждут на V международном конкурсе красоты «Королева Рунета» — 2018

Сегодня стартовал новый V юбилейный сезон самого модного популярного международного конкурса красоты «Королева Рунета», в котором принимают участие русскоязычные красавицы мамы из всех уголков планеты.

В связи с запуском первого юбилейного сезона конкурс «Королева Рунета 2018» претерпел несколько изменений.

Отныне в проекте смогут принимать участие не только женщины, находящиеся в официальном браке, но и участницы, находящиеся в гражданском браке, разведенные и т.д. Самое главное условие — быть хорошей матерью и иметь не менее одного ребенка.

Второе изменение — это возраст участниц от 23 до 43 лет на момент заполнения анкеты.

Третье нововведение — в каждой стране будут проходить свои отдельные отборочные этапы (онлайн или оффлайн).

Международный финал конкурса «Королева Рунета 2018» планируется провести в марте 2018 года в одном из концертных залов Москвы, Сочи, Екатеринбурга или Воронежа. Город проведения финала будет известен позже. В международном финале конкурса будут участвовать 12 мам, 6 из которых будут из России, остальные 6 из других стран.

Кроме того, в ноябре 2017 года от России планируется провести отдельный отборочный тур «Королева Рунета Россия 2018». Город проведения отборочного тура от России также будет известен позже.

Состав жюри еще будет определяться в течение нескольких месяцев, но уже сейчас известно, что в его составе будут присутствовать: «Королева Рунета 2016» Яна ЛУКИНА, проживающая в Новокузнецке; «Королева Рунета 2017» Алена МОРОЗОВА из Израиля; «Королева Рунета 2015» Елена КОЗУБ из Екатеринбурга.

Кроме того, самую красивую русскоязычную маму планеты поможет определить музыкант и экс-солист популярной музыкальной группы «Руки вверх» Алексей ПОТЕХИН, который также будет присутствовать в составе международного жюри.

Обладательница титула «Королева Рунета 2018» получит подарки от организатора и партнеров конкурса с общим призовым фондом более 500 000 рублей, из которых 300 000 руб денежный приз, остальные в виде призов от партнеров и спонсоров конкурса.

Анкеты от участниц конкурса принимаются до конца июля 2017 года.

Посмотреть подробные условия участия в конкурсе, а также заполнить анкету можно на официальном сайте проекта http://www.queenrunet.ru