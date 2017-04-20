Молодые ученые представят свои исследования широкой публике

20 апреля 2017 года пройдет молодежное научно-популярное мероприятие «ScienceSlam Якутск». Тематикой выступлений станет естественно-гуманитарное направление: палеонтология, ботаника, агрономия, психология, регионоведение, история и искусствоведение.

В проекте примут участие молодые исследователи СВФУ, Арктического государственного института культуры и искусств и Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

«ScienceSlam — это международный проект живого общения ученых с аудиторией, он направлен на популяризацию науки и образа исследователя. Такой формат поможет приблизить и приобщить молодежь к науке», — рассказал координатор мероприятия, студент Медицинского института СВФУ Иннокентий ШЕЙКИН. comments powered by HyperComments Источник: https://yakutsk.ucheba.ru/article/4678

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