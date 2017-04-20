Молодые ученые представят свои исследования широкой публике

20 апреля 2017 года пройдет молодежное научно-популярное мероприятие «ScienceSlam Якутск». Тематикой выступлений станет естественно-гуманитарное направление: палеонтология, ботаника, агрономия, психология, регионоведение, история и искусствоведение.
В проекте примут участие молодые исследователи СВФУ, Арктического государственного института культуры и искусств и Якутской государственной сельскохозяйственной академии.
«ScienceSlam — это международный проект живого общения ученых с аудиторией, он направлен на популяризацию науки и образа исследователя. Такой формат поможет приблизить и приобщить молодежь к науке», — рассказал координатор мероприятия, студент Медицинского института СВФУ Иннокентий ШЕЙКИН.
Источник: https://yakutsk.ucheba.ru/article/4678