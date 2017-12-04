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4 декабря 2017, 17:10
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Молодые специалисты поклялись работать на благо родного села

1 декабря в Центре культуры «Тускул» по инициативе администрации с. Хатассы прошел тематический вечер молодых специалистов. Мероприятие проводится с целью выявления социально-активной, талантливой молодежи, привития чувства патриотизма, чтобы каждый из них знал друг друга, общался, делился знаниями и навыками.

В этом году приняло участие 8 специалистов. Это молодые работники Хатасской средней общеобразовательной школы, детского сада №70 «Кэрэчээнэ», администрации наслега, пожарной части №8. Также присутствовали представители и руководители предприятий. Каждый подготовил о себе презентацию и было очень интересно узнать откуда они родом, какое учебное заведение закончили, как проводят свободное время, какие у них увлечения и интересы.

Было проведено торжественное посвящение в профессию, которое является залогом успешной и плодотворной работы. Зачли клятву. Поклялись терпеливо выслушивать все замечания и предложения коллег, принимать активное участие во всех мероприятиях, выдвигать новые, идеи и проекты на благо своего села.

Была проведена интеллектуально-творческая игра «Кто если не мы!». Участники разделились на две команды. Каждая команда придумала свое название.

Представители и руководители выступили в качестве жюри. Игра была посвящена Году экологии. Беречь своё здоровье, охранять природу, заботиться об экологии своей малой Родины. Задания были самые разнообразные, участники представили и защитили небольшие проекты. Была проведена викторина на тему природы и экологии Якутии.

Второе задание — «Спасти планету». Каждой команде было дано задание нарисовать плакат по теме, придумать слоган и представить.

Оценивались оригинальность, глубина раскрытия темы, оригинальный слоган. Обе команды постарались на славу. Каждый участник выдвинул свою идею, применил все свои творческие навыки.

Следующее задание «Правила Здоровья». Каждая команда разработала правила жизни человека для того, чтобы не растрачивать, а укреплять своё здоровье.

И заключительный этап игры «Село Счастья». Стояла задача — создать проект села счастья, в котором бы вы хотели жить. Конечно, это село должно быть экологически чистым, где должно быть всё для жизнедеятельности человека.

Каждая команда нарисовала свои идеи и мечты. Каким они хотели бы видеть свое село через несколько лет. Команда «Эрчим» разработала вполне реальный проект своего села. Где будут асфальтированы дороги, где не будет бродячих собак, все улицы освещены светом, где будут построены дома для молодых специалистов. Команда «Кэскил» выдвинула очень интересный проект.

Они мечтают увидеть в своем селе большой спортивный комплекс, ботанический сад с фонтаном, также выдвинули идеи по созданию школы третьего возраста, молодежного центра, общеобразовательной школы и детского сада. Жюри высоко оценило их проекты и идеи, была довольна тем, что молодое поколение заботится о людях пожилого возраста, пропагандируют здоровый образ жизни. Надеемся, что через несколько лет рисунки с проектов будут реализованы в нашем селе.

Искренне желаем нашим молодым работникам, чтобы хорошее настроение не покидало их, любимое дело приносило радость и успех.  Пусть жизнь будет полна неиссякаемой энергии, новых встреч, ярких впечатлений, радостных дней, творческих достижений. Хочется пожелать, чтобы этот вечер стал хорошей традицией.

 

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Источник: якутск.рф.
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