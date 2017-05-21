Молодые профессионалы Якутии вошли в ТОП-10

В Краснодаре 19 мая прошло торжественная церемония закрытия финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», где были объявлены победители самых масштабных соревнований по профессиональному мастерству за всю историю движения Ворлдскиллс в России.

Республика Саха (Якутия) в этом году представлена небывалым до этого количества участников – 45 человек: 21 конкурсант, 21 эксперт-компатриот, 3 тим-лидера. Приняли участие в компетенциях «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Ювелирное дело», «Сантехнические работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Веб-дизайн», «Ветеринария», «Сварочные технологии», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Видеопроизводство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Прикладная эстетика», «Облицовка плиткой», «Звукорежиссура», «Реверсивный инжиниринг», «Огранка ювелирных вставок» и «Огранка алмазов».

Лидерами чемпионата в очередной раз стали команды Москвы и Республики Татарстан, обеспечив себе первое и второе места в медальном зачете. Третье место в рейтинге впервые заняла команда Краснодарского края.

Сборная Республики Саха (Якутия) заняла 10 место в командном зачете, завоевав 5 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая. Мастерство студентов колледжей и техникумов растет из года в год, в прошлом году это было 12 позиция, в 2015 – 19.

Наши герои:

Дайаана Дьяконова — 1 место по компетенции «Ресторанный сервис», студентка Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации;

Андрей Тихонов — 1 место по компетенции «Реверсивный инжиниринг», ЦТИ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;

Владислав Внуков — 2 место по компетенции «Сварочные технологии», студент Регионального технического колледжа в г. Мирном;

Егор Фёдоров — 2 место по компетенции «Ювелирное дело», студент Якутского промышленного техникума;

Алина Григорьева — 3 место по компетенции «Огранка ювелирных вставок», студентка Якутского промышленного техникума.

С 16 по 18 мая в соревнованиях по 109 компетенциям приняли участие более 1300 студентов колледжей, техникумов и школьников. Работу молодых и юных специалистов оценивали более 1600 экспертов. В рейтинг медального зачета по итогам чемпионата вышли команды 51 региона. В 2017 году впервые в России на площадке Национального чемпионата собрались представители всех 85 регионов: это участники деловой программы, эксперты, конкурсанты и гости.

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 10-17 лет. Чемпионат способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.