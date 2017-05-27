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Культура & Образование
27 мая 2017, 20:19
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Молодые — надежды страны

Мы – молодые – надежда страны!
Традициям предков всегда верны!

 Это отрывок песни, которую исполнили студенты Якутской ГСХА сегодня на площади Ленина. Жить и работать на селе может каждый в независимости, где он родился и где вырос.

Сегодня жителям и гостям столицы Академия представила свое содержание. Студенты инженерного факультета представили свои разработки, которые были отмечены на различных конкурсах и научных конференциях. Имеют патенты как на полезную модель так и на изобретение. Агротехнологический факультет и Октемский филиал на площади были представлены кафедрами  агрономии. Ведь как никогда конец мая — это благоприятная и насыщенно спланированная дачная пора. Ассортимент рассады широкий. Овощные культуры и разнообразные рассады цветов привлекли внимание жителей столицы. Стоит отметить, что рассады от агрономов Якутской ГСХА можно купить и на ярмарке, которая проходит на Комсомольской площади в эти выходные.

Для жителей столицы ветеринарная клиника «Айболит» факультета ветеринарной медицины предоставил сегодня бесплатные услуги по гигиене домашних питомцев. Также совершенно бесплатно проводили УЗИ и ЭКГ животных.

На площади вместе с факультетами работали и студенты вновь созданного в этом учебной году педагогичского отряда “Сердце Севера”. Будучи непрофильным ВУЗом, Академия ставит перед ребятами приоритетные задачи по формированию базы потенциальных абитуриентов.

Сегодня Якутская ГСХА ставит перед собой задачи. Задачи, которые, казалось бы, ставились во всех этапах развития академии. Но именно сейчас сельское хозяйство начинает восприниматься молодежью как престижный бизнес. Бизнес, которому нужны слагаемые успеха.  Во-первых, это знания. Отрасль, в которой ты работаешь, ты должен знать очень хорошо, как говорится, от и до. Во- вторых, глубокая честность. Надо быть честным с самим собой, честным в деле, с друзьями и в бизнесе.

Отрадно, что в последние годы молодежь возвращается и приезжает в село. Испокон веков люди верные селу всегда говорят, чтобы люди села в стране были на первом месте. Они делают важнейшую работу. До 1980 года в стране население сел и деревень превышало население городов, и экономика страны развивалась поступательно. И что немаловажно село несет  нравственную чистоту, духовность, культуру, традиции, язык.

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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