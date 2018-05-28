Молодые медики испытали себя на меткость и «мягкотелость»

В первые теплые дни нового лета члены Молодежного совета Рескома профсоюза работников здравоохранения испытали себя на меткость и «мягкотелость» в игре пейнтбол. В целях повышения уровня спортивного мастерства, пропаганды физической культуры и спорта и объединения молодых профсоюзных медицинских работников, членов Молодежных советов организаций здравоохранения решено было провести такого рода турнир. Ребята сражались не на шутку. Все было всерьез. Равное количество участников в командах, по три мальчика и три девочки. Девочки — партизанки, не отличались от мальчиков буквально ни в чем.

Молодые медики из республиканской больницы №2-ЦЭМП, Бюро СМЭ, НПЦ «Фтизиатрия» и Медцентра г.Якутска в составе четырех команд из шести человек вышли на битву друг с другом.

Это мероприятие было запланировано еще в прошлом году. Включили его в план работы совета на этот год. Члены молсовета, а именно, Барадиева Анна (Бюро СМЭ), Степанова Нюргуяна (Медцентр г. Якутска), Сафронеева Юлия (Бюро СМЭ), Канаева Маргарита (Перинатальный центр) организовали этот турнир. «От автобуса и до последнего патрона — все это было сделано благодаря этим девушкам», — поделилась Ольга Соколова, председатель Молодежного совета рескома профсоюза работников здравоохранения. Также Ольга Александровна выразила слова благодарности от имени Молодежного совета в адрес рескома за поддержку и содействие в работе Молсовета.

«Турнир прошел в теплой дружественной обстановке. Во время игры каждый выложился на все 100% и даже больше. Каждая команда была интересна по-своему. Были азарт, конкуренция, чувство радости победы, и чувство огорчения при поражении. В общем, было здорово! Побольше в будущем подобных этому турниру мероприятий!» — поделилась своими впечатлениями капитан команды НПЦ «Фтизиатрия» Ирина Потапова.

«Это было великолепное мероприятие, в котором сочетались и отдых, и спорт одновременно! Ребята готовились, сплотились. Наша команда получила незабываемые впечатления! Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира и коллектив клуба «Комбат» за предоставленное удовольствие,» — прокомментировал игру Дмитрий Лаппаров, капитан команды ГБУ РС (Я) «Бюро СМЭ».

«Отличное проведение свободного от работы времени. Активно и с пользой. Все команды были заряжены на победу. В процессе игры и во время вкусного обеда мы познакомились с Молодежными советами других медицинских организаций. Все так тепло прошло. Мы много смеялись и шутили. Наша команда не заняла призового места, но, теперь есть стимул повысить свой уровень. Будем готовиться усердно, чтобы бороться за победу в следующем году!» — такими словами поделилась участница команды НПЦ «Фтизиатрия» — Уварова Виктория.

Церемония награждения состоялась после вкусного обеда. Пальма первенства в турнире по пейнтболу среди профсоюзных Молодежных советов медицинских организаций по праву досталась команде Медицинского центра г. Якутска. Второй по количеству очков стала команда Бюро судебно-медицинской экспертизы. Ну а третье место – за сборной Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи. Почетное четвертое место заняла команда ГБУ РС (Я) НПУЦ «Фтизиатрия».

Председатель Молодежного совета Рескома здравоохранения Ольга Соколова вручила командам переходящий кубок и ценные призы.