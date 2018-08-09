«Молодые энергетики-волонтеры починили и украсили детскую площадку»

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

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