Молодые энергетики провели субботник на детской площадке

«Раньше я не позволял своему внуку играть в грязной песочнице, где часто попадалось битое стекло. А он так любит строить из песка! После субботника энергетиков лепить здесь куличи можно без опасений – воодушевленно говорит Петр Петров, отзываясь о волонтерской помощь молодежного совета Сахаэнерго. – Огромная благодарность энергетикам за труд от имени всех жильцов нашего дома! А также хочу призывать жителей нашего города вести себя прилично, сохранять чистоту на детских площадках и участвовать в благоустройстве своих дворов, как это делают энергетики!»

Молодежный совет АО «Сахаэнерго» вместе с жителями провел субботник на детской площадке между жилыми домами 2/2 и 2/5 по улице Кальвица. Энергетики покрасили ограждение, обновили песок в песочнице, скосили траву, убрали мусор, разровняли территорию и засыпали ямы. Площадка стала гораздо приятней, комфортней.

«В Якутии 2018 год посвящен волонтерству. И молодежный совет Сахаэнерго организовал субботник, чтобы детвора могла играть на чистой и красивой территории. Большое спасибо жителям близлежащих улиц за активную помощь!» – рассказал председатель молодежного совета Петр Борисов.