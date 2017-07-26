Молодые энергетики объединились 

Энергетики Якутии провели в столице Северного края молодежную конференцию с участием представителей Всероссийского Электропрофсоюза и советов молодежи структурных предприятий ПАО «Якутскэнерго» — АО «Сахаэнерго», АО «Энерготрансснаб», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК».

Ее цель – объединение ресурсов и опыта всех молодежных организаций «Якутскэнерго» для реализации творческих, научных, производственных молодежных инициатив.

В начале конференции с приветственным словом выступила заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу ПАО «Якутскэнерго» Ирина Сысолятина. Она подчеркнула, что одним из важнейших принципов деятельности энергохолдинга сегодня является создание благоприятных условий для молодых специалистов, поскольку они — энергетическое будущее не только энергопредприятий, но и региона в целом.



Елена Новоселова, заместитель председателя Электропрофсоюза, обратила внимание делегатов на важность стратегии работы молодежной организации, утверждение структуры и выбор лидеров.



В течение нескольких часов в ходе живой дискуссии делегаты конференции успели обсудить перспективы развития молодежного движения компании, после утверждения структуры и Положения Совета молодежи — избрали актив и председателя единой энергетической молодежной организации.



Завершилась конференция награждением самых активных участников. В ближайшее время молодежный актив энергокомпании сформирует общий план работы.