Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь

«Услышав диагноз, я подумала, что это ошибка. Такое не может произойти со мной», – вспоминает 26-летняя Тайана Захарова, у которой диагностировали опухоль мозга.

«Опухоль гигантская — 79 мм х 76 мм х 60 мм и нарушает работу мозга. Если не сделать операцию срочно, летального исхода не избежать», – звучало в вердикте корейских врачей. Тайана вынуждена была остаться в Корее, перелеты для нее опасны, а времени было мало, так как опухоль увеличивалась.

26-летняя Тайана всегда отличалась целеустремленностью, самостоятельностью. Мечтает заниматься международной торговлей. 8 лет назад поступила в Харбинский университет, затем перевелась в Пекин. В прошлом году после успешного окончания Пекинского университета Тайана поступила в лучший корейский университет Seoul National University. Стоит отметить, что за рубежом она учится бесплатно только благодаря своим способностям и характеру. Чтобы учиться в Пекине, она выиграла конкурс и вошла в число семи лучших зарубежных студентов, которым оплачивала учебу мэрия.

Учеба давалась всегда легко, но в этот раз из-за проблем с памятью ей было очень сложно изучить даже язык . В конце марта во время занятий ей резко стало плохо — Тайана на несколько часов потеряла сознание и зрение. В тот же день девушка обратилась в госпиталь своего вуза. Ее срочно госпитализировали, сделали МРТ.

Из-за большого размера опухоли и особенностей расположения в мозге несколько хирургов отказались браться за рискованную операцию. Но, к счастью, один из ведущих нейрохирургов Кореи Хи Вон Джунг отозвался и решил помочь, отметив при этом, что провел больше трех тысяч операций, но таких случаев как у Тайаны он еще не встречал.

Срочно решили провести две крайне сложные операции, после которых требуется длительная реабилитация.

Первая операция по удалению части опухоли прошла 26 апреля. Родственники собрали 1 миллион 700 тысяч рублей. 10 мая девушке сделали вторую операцию, в кредит, за который поручился друг семьи кореец Сонук. Теперь необходима лучевая терапия, чтобы удалить оставшуюся часть опухоли в области глаза, не повредив зрительный нерв, и уменьшить риск рецидива. Сейчас нужны деньги, чтобы заплатить за вторую проделанную операцию, лучевую терапию и дальнейшее дорогостоящее лечение.

Саргылана Захарова, мама Тайаны:

– Тайану перевели в общую палату. Так как во время операции был задействован спинной мозг, она обездвижена на неделю. Не поднимает голову. Начала немножко кушать. Радует, что с каждым днем ее настроение все лучше. Она боец, и мы надеемся только на позитивный итог.

Тайана Захарова:

– Мне тяжело говорить, но я чувствую улучшение, а как иначе, остается верить только в лучшее.

Меня в детстве часто укачивало, но я особо не обращала на это внимание. В Якутске несколько раз проходила обследование, врачи ставили диагноз – остеохондроз шейного позвонка. Прошлым летом в Якутске сходила к мануальному терапевту. После манипуляций в области шеи меня начало тошнить. На следующий день я улетела в Сеул. К весне у меня начались сильные головные боли, что по утрам даже встать не могла, укачивало. Я все это время думала, что это из-за остеохондроза.

Однажды потеряла сознание и зрение на несколько часов. После обследования корейские врачи поставили страшный диагноз – опухоль гипофиза головного мозга. Врач удивился: «Как ты сидишь здесь и улыбаешься? У тебя такая опухоль, при которой даже разговаривать трудно». В тот же день я поступила в больницу, мне сделали МРТ, сказали, что шея абсолютно здоровая. Я была в шоке. Услышав диагноз, я подумала, что это ошибка. Такое не может произойти со мной.

Оплатить операцию ориентировочно нужно 26 мая. После нее девушку ждет лучевая терапия и реабилитация.

Лена Сидорова, тетя Тайаны:

– Окончательный счет за вторую операцию будет при выписке. За саму операцию выставлен предварительный счет на 30 миллионов вон, это 1,5 миллиона рублей. Сколько будет стоить фактически, пока не знаем. К этому счету скорее всего будет прибавлено еще примерно 10 миллионов вон, это 507 тысяч рублей, на реабилитацию, медикаменты. Это наши примерные подсчеты. Благодаря помощи людей мы собрали 1 миллион 28 тысяч рублей на эту операцию. Теперь врачи говорят, что остатки опухоли будут убирать посредством гамма-ножа, это стоит 25 тысяч долларов, в рублях 1 миллион 406 тысяч рублей. Мы надеемся, что будет один сеанс лучевой терапии. По моим подсчетам, на вторую операцию, лучевую терапию и реабилитацию нужны еще 2,6 миллиона рублей.

К сбору средств подключились все родственники, друзья, знакомые. Двоюродный брат Максим Захаров устроил благотворительный концерт в Geek кафе, там же поставили ящики по сбору средств. Якутские студенты из Москвы также решили помочь Тайане, во время конкурса «Туйаарыма Куо» будет установлен ящик по сбору средств.

Узнав о диагнозе Тайаны, появилось состояние страха, мы не знали, что делать, куда бежать, как действовать, было отчаяние. Но теперь знаем, что сможем помочь ей, если объединимся. Мы безмерно благодарны нашему городу, всем якутянам за их доброту и помощь. Люди отправляют по сто рублей, двести, тысяче. Сейчас важна поддержка каждого из вас.

Можно перечислить средства по реквизитам:

КАРТА СБ РФ: 4276 7600 1215 5402 (получатель Саргылана Захарова, мама Тайаны)

КАРТА АЛМАЗЭРГИЭНБАНК: 4098 8801 1076 0972 (получатель Саргылана Захарова, мама Тайаны)

QIWI КОШЕЛЕК: +79644179966

ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 410015211270502

PAYPAL: zalanko@mail.ru

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