АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
3
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.47
 64.00
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.05.2017, 9:32
Красота & Здоровье
Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь
19.05.2017, 9:22
Культура & Образование
Высшая школа музыки объявляет набор!
19.05.2017, 9:19
Общество
Владислав Дмитриев: По зову сердца…
19.05.2017, 8:58
Происшествия
В Намцах сгорела квартира в жилом доме
19.05.2017, 8:55
Спорт
Владислав Коротов о серьезном недостатке юбилейных ХХ Игр Манчаары
19.05.2017, 8:54
Культура & Образование
В СВФУ обсудили трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья
19.05.2017, 8:33
Культура & Образование
Оскуолаттан саҕаламмыт музей
19.05.2017, 7:45
Путешествия
Великолепная Грузия с Тур Люкс
19.05.2017, 6:43
Общество
Сегодня день рождения главного редактора и руководителя
18.05.2017, 23:42
Общество
В день рождения Василия Никифорова – Кюлюмнюр воздали дань уважения  
18.05.2017, 22:09
Происшествия
На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  
18.05.2017, 21:57
Культура & Образование
Вячеслав Штыров посетил новый корпус филиала СВФУ в Мирном
18.05.2017, 21:29
Происшествия
Энергетики Якутии ликвидируют последствия непогоды
18.05.2017, 20:26
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 17.00
18.05.2017, 18:44
Столица
Агропояс Якутска: передовые решения КХ «Сибирь»
18.05.2017, 18:36
Культура & Образование
Год добра: в Музее хомуса прошло чествование 385 посетителя
18.05.2017, 18:31
Политика
Жизнь красива только по отчетам
18.05.2017, 18:25
Культура & Образование
АГИКИ приглашает на международный семинар
18.05.2017, 18:20
Происшествия
Нарушены границы опорного пункта магистральных газопроводов в Намском улусе
18.05.2017, 18:13
Столица
Дети Тулагино-Кильдямского наслега посетили «Царство вечной мерзлоты»
18.05.2017, 17:19
Столица
Гордума: как подготовишь год, так он и пройдет.
18.05.2017, 17:12
Происшествия
ДТП: выпивоха посадила школьника за руль
18.05.2017, 17:06
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
18.05.2017, 16:59
Общество
Объявлен набор в Росгвардию!
18.05.2017, 16:44
Столица
Акция «Эстафета добра»: оказана помощь футбольной команде
18.05.2017, 16:36
Красота & Здоровье
Анонс
Салон MVM: скидки на new коллекцию! Впереди — выпускной и лето!
18.05.2017, 15:59
Культура & Образование
Юные инспекторы дорожного движения «Регион-14»и участники смены «Планета Лингва»
18.05.2017, 15:52
Столица
Фотофакт
Весна: добрые горожане своими руками творят добрый Якутск
18.05.2017, 15:11
Общество
Позитив
Небесная коновязь «сэргэ» украсит казахскую столицу Астану
18.05.2017, 14:51
Культура & Образование
Удачи в международном конкурсе в Стамбуле , Артур!
18.05.2017, 14:46
Красота & Здоровье
Банковские школьные карты — эффективный инструмент решения проблемы здорового питания школьников
18.05.2017, 14:33
Столица
Гагаринский округ: любовь к родному городу на деле!
18.05.2017, 12:59
Экономика
Повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии увеличен
18.05.2017, 12:08
Происшествия
Спасатели готовы к прохождению ледохода в районе Якутска
18.05.2017, 11:37
Культура & Образование
Студенты ФЭИ СВФУ выиграли гранты на обучение в магистратуре в университете Франции
18.05.2017, 11:24
Экономика
Прокуратура Якутска обязала УК сделать скидку многодетной семье на коммунальные услуги
18.05.2017, 11:14
Столица
19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»
18.05.2017, 10:37
Культура & Образование
Юкагиры будут читать газеты на родном языке
18.05.2017, 10:32
Происшествия
За пьяным 16-летним угонщиком патрульная ДПС гналась с Хатынг-Юряха до села ОЙ
18.05.2017, 10:01
Республика
Паводковая обстановка на территории Якутии на 10.00
18.05.2017, 9:44
Культура & Образование
В Якутск прибыла хормейстер Светлана Смирнова
18.05.2017, 9:36
Культура & Образование
Команда СВФУ вернулась с успехом со студенческой олимпиады по тюркской филологии
18.05.2017, 9:33
Финансы
Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по эффективному управлению корпоративными финансами
18.05.2017, 9:02
Общество
Сегодня день рождения директора салона ювелирной фирмы
18.05.2017, 8:58
Культура & Образование
Звезда «Стражей Галактики–2» снималась в Якутии!
18.05.2017, 8:57
Происшествия
В Верхоянске сгорел жилой дом
18.05.2017, 8:51
Культура & Образование
В Мархе прошел детский конкурс «Весь мир – театр»
17.05.2017, 23:42
Общество
В Якутске простились с известным ученым Александром Сафроновым  
17.05.2017, 23:34
Красота & Здоровье
Студенты СВФУ присоединятся к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
17.05.2017, 21:36
Культура & Образование
Алматинская Бизнес Ассоциация представила вниманию якутян проект Ustudy
17.05.2017, 20:38
Республика
Паводок – 2017: У поселка Кангалассы густой ледоход
17.05.2017, 20:38
Спорт
Анонс
Чемпионат по кросс-кантри велогонкам — в Якутске
17.05.2017, 20:30
Происшествия
Шестеро в лодке, не считая собаки
17.05.2017, 17:13
Республика
По инициативе ОНФ в Якутии прошел рейд по убитым дорогам
17.05.2017, 16:55
Республика
Партийную акцию поддержали около шести тысяч якутян
17.05.2017, 16:51
Культура & Образование
Афиша
Аһымал кэнсиэргэ ыҥырыы
17.05.2017, 16:46
Экономика
Технопарк «Якутия» и АЭБ встретились с профессором MIT
17.05.2017, 16:38
Столица
По инициативе Якутской гордумы
17.05.2017, 16:32
Культура & Образование
С Днем рождения, родной театр!
17.05.2017, 16:26
Красота & Здоровье
Я Вам пишу… народный рейтинг
17.05.2017, 16:20
Республика
Кому не достался«дальневосточный» гектар? МИО Якутии готово к диалогу
17.05.2017, 16:13
Общество
Бывший военком будет командовать Якутским домом-интернатом!
17.05.2017, 15:17
Политика
В последний четверг мая парламентарии республики готовы вас принять!
17.05.2017, 15:10
Столица
Первый поток курсантов бесплатных компьютерных курсов получил сертификаты
17.05.2017, 15:05
Происшествия
Лишь арест имущества побудил гражданина оплатить «пьяный штраф»
17.05.2017, 14:57
Происшествия
11 руководителей учреждений здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности
17.05.2017, 14:47
Политика
Предварительное голосование «Единой России» стало источником доверия избирателей к партии
17.05.2017, 14:41
Культура & Образование
Анонс
Мастер-класс «Поймай май!»
17.05.2017, 14:36
Столица
Год добра: прием заявок на фотоконкурс «Якутск глазами горожан» продолжается
17.05.2017, 14:32
Происшествия
В Минтруда и соцразвития республики выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии коррупции
17.05.2017, 13:07
Путешествия
Тур Люкс предлагает уникальные туры на космодром Байконур
17.05.2017, 13:04
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Якутска
Архив новостей
Красота & Здоровье
19 мая 2017, 9:32
67

Молодой якутянке с опухолью мозга нужна помощь

«Услышав диагноз, я подумала, что это ошибка. Такое не может произойти со мной», – вспоминает 26-летняя Тайана Захарова, у которой диагностировали опухоль мозга.

«Опухоль гигантская — 79 мм х 76 мм х 60 мм и нарушает работу мозга. Если не сделать операцию срочно, летального исхода не избежать», – звучало в вердикте корейских врачей. Тайана вынуждена была остаться в Корее, перелеты для нее опасны, а времени было мало, так как опухоль увеличивалась.

26-летняя Тайана всегда отличалась целеустремленностью, самостоятельностью. Мечтает заниматься международной торговлей. 8 лет назад поступила в Харбинский университет, затем перевелась в Пекин. В прошлом году после успешного окончания Пекинского университета Тайана поступила в лучший корейский университет Seoul National University. Стоит отметить, что за рубежом она учится бесплатно только благодаря своим способностям и характеру. Чтобы учиться в Пекине, она выиграла конкурс и вошла в число семи лучших зарубежных студентов, которым оплачивала учебу мэрия.
Учеба давалась всегда легко, но в этот раз из-за проблем с памятью ей было очень сложно изучить даже язык . В конце марта во время занятий ей резко стало плохо — Тайана на несколько часов потеряла сознание и зрение. В тот же день девушка обратилась в госпиталь своего вуза. Ее срочно госпитализировали, сделали МРТ.

Из-за большого размера опухоли и особенностей расположения в мозге несколько хирургов отказались браться за рискованную операцию. Но, к счастью, один из ведущих нейрохирургов Кореи Хи Вон Джунг отозвался и решил помочь, отметив при этом, что провел больше трех тысяч операций, но таких случаев как у Тайаны он еще не встречал.

Срочно решили провести две крайне сложные операции, после которых требуется длительная реабилитация.

Первая операция по удалению части опухоли прошла 26 апреля. Родственники собрали 1 миллион 700 тысяч рублей. 10 мая девушке сделали вторую операцию, в кредит, за который поручился друг семьи кореец Сонук. Теперь необходима лучевая терапия, чтобы удалить оставшуюся часть опухоли в области глаза, не повредив зрительный нерв, и уменьшить риск рецидива. Сейчас нужны деньги, чтобы заплатить за вторую проделанную операцию, лучевую терапию и дальнейшее дорогостоящее лечение.

Саргылана Захарова, мама Тайаны:

– Тайану перевели в общую палату. Так как во время операции был задействован спинной мозг, она обездвижена на неделю. Не поднимает голову. Начала немножко кушать. Радует, что с каждым днем ее настроение все лучше. Она боец, и мы надеемся только на позитивный итог.

Тайана Захарова:
– Мне тяжело говорить, но я чувствую улучшение, а как иначе, остается верить только в лучшее.

Меня в детстве часто укачивало, но я особо не обращала на это внимание. В Якутске несколько раз проходила обследование, врачи ставили диагноз – остеохондроз шейного позвонка. Прошлым летом в Якутске сходила к мануальному терапевту. После манипуляций в области шеи меня начало тошнить. На следующий день я улетела в Сеул. К весне у меня начались сильные головные боли, что по утрам даже встать не могла, укачивало. Я все это время думала, что это из-за остеохондроза.

Однажды потеряла сознание и зрение на несколько часов. После обследования корейские врачи поставили страшный диагноз – опухоль гипофиза головного мозга. Врач удивился: «Как ты сидишь здесь и улыбаешься? У тебя такая опухоль, при которой даже разговаривать трудно». В тот же день я поступила в больницу, мне сделали МРТ, сказали, что шея абсолютно здоровая. Я была в шоке. Услышав диагноз, я подумала, что это ошибка. Такое не может произойти со мной.

Оплатить операцию ориентировочно нужно 26 мая. После нее девушку ждет лучевая терапия и реабилитация.

Лена Сидорова, тетя Тайаны:

– Окончательный счет за вторую операцию будет при выписке. За саму операцию выставлен предварительный счет на 30 миллионов вон, это 1,5 миллиона рублей. Сколько будет стоить фактически, пока не знаем. К этому счету скорее всего будет прибавлено еще примерно 10 миллионов вон, это 507 тысяч рублей, на реабилитацию, медикаменты. Это наши примерные подсчеты. Благодаря помощи людей мы собрали 1 миллион 28 тысяч рублей на эту операцию. Теперь врачи говорят, что остатки опухоли будут убирать посредством гамма-ножа, это стоит 25 тысяч долларов, в рублях 1 миллион 406 тысяч рублей. Мы надеемся, что будет один сеанс лучевой терапии. По моим подсчетам, на вторую операцию, лучевую терапию и реабилитацию нужны еще 2,6 миллиона рублей.

К сбору средств подключились все родственники, друзья, знакомые. Двоюродный брат Максим Захаров устроил благотворительный концерт в Geek кафе, там же поставили ящики по сбору средств. Якутские студенты из Москвы также решили помочь Тайане, во время конкурса «Туйаарыма Куо» будет установлен ящик по сбору средств.

Узнав о диагнозе Тайаны, появилось состояние страха, мы не знали, что делать, куда бежать, как действовать, было отчаяние. Но теперь знаем, что сможем помочь ей, если объединимся. Мы безмерно благодарны нашему городу, всем якутянам за их доброту и помощь. Люди отправляют по сто рублей, двести, тысяче. Сейчас важна поддержка каждого из вас.

Можно перечислить средства по реквизитам:
КАРТА СБ РФ: 4276 7600 1215 5402 (получатель Саргылана Захарова, мама Тайаны)
КАРТА АЛМАЗЭРГИЭНБАНК: 4098 8801 1076 0972 (получатель Саргылана Захарова, мама Тайаны)
QIWI КОШЕЛЕК: +79644179966
ЯНДЕКС ДЕНЬГИ: 410015211270502
PAYPAL: zalanko@mail.ru

 

News.Ykt.Ru

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.05.2017, 18:17
Колонка
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
14.05.2017, 21:53
Республика
Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
15.05.2017, 8:49
Политика
Экстра
Борец Виктор Лебедев назначен на новую должность
14.05.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель
15.05.2017, 11:19
Происшествия
В Якутске ряд сайтов предлагали услуги девушек по вызову
14.05.2017, 21:44
Красота & Здоровье
Резонанс
Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
15.05.2017, 11:09
Республика
Паводок – 2017: Ледоход дошел до Хангаласского улуса
17.05.2017, 17:21
Колонка
Позитив
Осилим новый рекорд Гиннеса!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
19.05.2017

Высшая школа музыки объявляет набор!

Общество
19.05.2017

Владислав Дмитриев: По зову сердца…

Путешествия
19.05.2017

Великолепная Грузия с Тур Люкс

Республика
18.05.2017

Паводковая обстановка на территории Якутии на 17.00

Столица
18.05.2017

19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»

Общество
17.05.2017

Бывший военком будет командовать Якутским домом-интернатом!

Культура & Образование
17.05.2017

В Якутске состоится конкурс, посвященный юбилею легендарного баса Николая Баскарова

Экономика
17.05.2017

Виктор Федоров про «черное золото» Эльги, железную дорогу и хозяйское отношение