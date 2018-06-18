Молодой якутянин стал чемпионом мира по вольной борьбе

На проходящем во Владимире чемпионате мира по вольной борьбе (спорт глухих) воспитанник якутской школы борьбы Андрей Винокуров завоевал золотую награду.
«Победитель Международных спортивных игр «Дети Азии-2016» Андрей Винокуров выступил в весовой категории до 65 кг среди кадетов до 17 лет. В первой встрече против уроженца Таттинского улуса не вышел бороться индусский спортсмен. Далее ученик Эрчимэна Макарова разгромил за 40 секунд М.Кассирова из Казахстана (11:0), а в заключительной встрече был досрочно повержен турецкий борец Б.Акдемир. Таким образом, Андрей приносит золотую медаль в копилку кадетской национальной сборной команды России», — передает ИА SakhaPress.
Ранее сообщалось, что бронзовую медаль данного чемпионата завоевал Василий Стрекаловский.
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