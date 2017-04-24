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24 апреля 2017, 15:34
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Молодой министр открывает политику экспорта мамонтовой фауны

Министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Антон САФРОНОВ завершил рабочую командировку в Гуанчжоу, провинция Гуандун (КНР).

Он возглавил якутскую делегацию, в которую также вошли представители Агентства по защите прав добытчиков ископаемой флоры и фауны. Миссия сосредоточилась на информировании крупных китайских импортеров бивня мамонта об особенностях добычи мамонтовой фауны Якутии, мерах региональных властей по созданию единого канала экспорта и более эффективного взаимодействия с ключевыми китайскими покупателями бивня мамонта.

Как сообщил глава министерства, 30 марта 2017 года в Китае введен запрет на ввоз и производство изделий из слоновой кости. Отмечается, что спрос на этот товар среди китайских покупателей подстегивал браконьерство. Между тем, по инициативе китайского правительства была сформирована специализированная торговая площадка формата «Seller and Buyer», которая регулирует ввоз аналога слоновой кости – объектов мамонтовой фауны.

Это новое направление акцентирует внимание Китая на Якутии, как крупнейшего в мире поставщика бивня мамонта, для устойчивого производства изделий народных промыслов.

«Главная цель проведенных встреч заключалась в том, чтобы донести позицию руководства республики в проведении открытой и понятной политики по торговле объектами мамонтовой фауны, которая в конечном итоге будет направлена на повышение благосостояния жителей якутской Арктики и ликвидацию контрабандных каналов поставки бивней мамонта в Поднебесную», — комментирует Антон Сафронов.

Министр подчеркнул, что в 2016 году на территории 10 арктических улусов было добыто около 60 тонн бивня мамонта, а в промысле постоянно занято порядка 2,5 тысяч человек. В настоящий момент власти республики проводят работу, направленную на снижение ущерба для экологии, восстановлению природного равновесия. В результате открытой политики население улусов, где добывается мамонтовая фауна, должно получать прибыль, а деньги в виде налогов будут поступать в бюджет. Поэтоу и якутская сторона заинтересована в экспорте сырья на более организованном уровне. Глава министерства призвал китайских коллег обратить внимание на незаконный импорт бивней мамонта и призвал их обеспечить лицензирование и аккредитацию дистрибьюторов, для обеспечения контроля и повышения качества.

Руководство Агентства по защите прав добытчиков ископаемой флоры и фауны также встретилось с несколькими крупными импортерами бивня мамонта, чтобы обсудить ценовую политику и выстроить партнерские отношения. Принимая во внимание, что Китай является крупнейшим потребителем бивня мамонта, стороны обсудили вопросы формирования розничных цен и осуществление контроля за поставкой сырья.

Наряду с КНР, в качестве потенциального рынка поставки бивня мамонта, рассматриваются и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Одним из стратегических партнеров может стать Республика Сингапур, в которой высокое внимание уделяется вопросам интеллектуальной собственности и патентной политики. Учитывая, что объекты мамонтовой фауны являются невозобновляемым источником недр, азиатская республика может стать надежным партнером в реализации эксклюзивных изделий из мамонтовой кости. Министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) обсудит эту отрасль с высокопоставленными должностными лицами Сингапура в ближайшее время.

Еще одной ключевой встречей, прошедшей в рамках бизнес-миссии Антона Сафронова, стали переговоры с компанией Guangdong Goldchi Finance Leasing (GGFL). Ее генеральный директор г-н Кендзи КВОН обсудил с министром вопросы, связанные с инвестированием в добычу золота в Якутии. Речь шла о возможности технологического участия китайской компании в малых и средних предприятиях и повышения их операционной эффективности. Интерес в частности вызывают старательские артели с небольшими объемами золодобычи.

Последующая более детальная встреча запланирована этим летом в Якутске.

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Источник: Алексей Толстяков
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