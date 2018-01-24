Молодой человек, устроивший смертельное ДТП, где погиб сотрудник ГИБДД, пойдет под суд

В Якутии завершено расследование уголовного дела по факту гибели сотрудника ГИБДД в дорожно-транспортном происшествии.

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя села Сунтарского района, 1988 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 20 июня 2017 года двое инспекторов ОГИБДД ОМВД России по Сунтарскому району направились в с. Тойбохой для охраны общественного порядка.

Там между ними и местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из сотрудников уехал домой, а второй сел в служебный автомобиль и направился в сторону с. Сунтар.

Однако компания последовала за ним на автомашине «Тойота Лэнд Круизер», и на ФАД «Вилюй» вблизи с. Тойбохой водитель джипа на скорости более 120 км/ч не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем УАЗ-Хантер. В результате столкновения двух автомобилей полицейский погиб. Виновник автоаварии телесных повреждений не получил.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.