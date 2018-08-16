Молодой человек решил прокатиться с ветерком на чужих жигулях

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с сообщением об угоне его автомобиля марки «ВАЗ-2106».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался безработный, ранее судимый за аналогичное преступление 24-летний местный житель.

Выяснилось, что подозреваемый прогуливаясь по городу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приметил в одном из дворов автомобиль отечественного производства и решил добраться на нем до пос.Маган.

Автомобиль в технически исправном состоянии был возвращен законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 5 лет.