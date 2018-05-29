Молодогвардейцы обновили свой состав

26 мая в зале Ученого совета состоялась Внеочередная Конференция Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

В ходе работы Внеочередной Конференции заслушали доклад руководителя Молодой Гвардии Александра Сусоева за период с 2015 по 2018 год и заместителя руководителя Усть-Янского местного отделения Молодой Гвардии Марии Самойловой, подвели итоги участия в Предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обновили состав членов Регионального штаба и Общественного совета. И так, в состав Регионального штаба были избраны заместитель министра по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Любовь Клюкина, главный специалист Регионального исполнительного комитета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Афанасий Колесов, первый заместитель Председателя ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова Василий Попов и руководитель Якутского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айсен Соловьев, в Общественный совет — Куннэй Акимову, Николая Захарова, Раису Контоеву и Анатолия Храмова.

Также в рамках Внеочередной Конференции организовали образовательную программу с участием приглашенного лектора из г.Москва Антона Демидова, который в течение двух дней провел практические занятия и мастер-классы на тему: «Публичные выступления» в Туhулгэ Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в местности Ус Хатын.