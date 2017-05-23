Молодогвардеец из Якутии сорвала аплодисменты на слушаниях в Госдуме

Аншлагом завершились для Якутии состоявшиеся 22 мая в Государственной Думе парламентские слушания на тему: «О молодежной политике в Российской Федерации».

Они были организованы Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и Комитетом по образованию и науки.

В инициированном Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным мероприятии участвовали руководители всех парламентских фракций, депутаты, главы регионов, представители органов законодательной власти субъектов Федерации, лидеры молодежных движений, представители партий.

Председатель МКУ «Комитет по молодёжной и семейной политике МО «Ленский район» РС(Я), и.о. руководителя Ленского отделения ЯРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» Любовь Клюкина не только приняла участие в них, но и выступила, сорвав аплодисменты переполненного зала. А это событие уже нерядовое для посланца республики, ее молодежи, особенно Ленского района, который может гордиться напористой, смелой землячкой, направившей в ходе обсуждения молодежной проблематики секретариату парламентских слушаний записку: «Дайте слово Якутии».

История одного выступления

Несмотря на регламент, после выступлений руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, высказавшегося за централизацию органов государственной власти, курирующих молодежную политику, руководителей фракций — Геннадия Зюганова, призвавшего к решению демографической проблемы, увеличению рождаемости в семье, Владимира Жириновского, отметившего, что половина молодежи работает не по специальности и это самая страшная драма на всю жизнь, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, убеждавшего, что государство должно интегрировать молодежь в свою повестку дня, слушать и разговаривать на ее языке, губернатора Владимирской области Светланы Орловой – о практике молодежных форумов, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал слово Любови Клюкиной. Она выступила с трибуны Государственной Думы.

Продуманная тактика

Сказать, что все произошло спонтанно, само собой, было бы преувеличением. Решение о выступлении принималось при поддержке депутата Государственной Думы РФ от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галины Данчиковой – экс-председателя правительства республики. Во время мартовской региональной недели в Якутске Галина Иннокентьевна встретилась с представителями якутского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия». Обсуждалось много вопросов. Например, предложения населения по итогам молодежной акции «Я иду на выборы», об ужесточении наказания за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренные Указом Президента РФ льготы на услуги ЖКХ для многодетных семей. Когда молодогвардейцы поставили перед депутатом вопрос о необходимости принятия федерального закона о государственной молодежной политике, а таких законопроектов с 2007 года в Госудуму РФ поступило аж три, причем все были отклонены профильными комитетами, Галина Иннокентьевна предложила молодежи взяться за разработку нового законодательного акта. Документ должен был учесть все недочеты предшествующих законопроектов.

Депутат предложила «Молодой Гвардии»» направить в Госдуму своего представителя. Выбор пал на инициативную Любовь Клюкину. В Госдуме идею якутян о совершенствовании законодательной базы и принятии «молодежного» законопроекта поддержал заместитель Председателя парламента РФ Петр Толстой, курирующий эту тему. Мнение молодежи Якутии Любовь Клюкина аргументировала тем, что 2017 год объявлен Главой РС(Я) Егором Борисовым Годом молодежи в республике! А это означает, что нужно от слов переходить к делу.

Новый проект есть!

Созданная Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я) рабочая группа с участием Клюкиной и других представителей общественных организаций такой законопроект подготовила.

К этому времени стало известно, что молодежная политика будет обсуждаться в мае на парламентских слушаниях в Государственной Думе. В повестке выступление от регионов не предполагалось. Но, настояв на своем, Клюкина стала говорить о работающей молодежи. Она акцентировала внимание на том, как в республике молодых людей поддерживают крупные компании, кто вообще не поддерживает и почему так происходит. Молодежный лидер подчеркнула, что Закон РС(Я) «О Государственной молодёжной политике в Республике Саха (Якутия)» был принят в 1998 году. С тех пор в законодательный акт шесть раз вносились изменения, что говорит о живом, меняющемся в зависимости от требований времени, характере этого нормативного акта. Для реализации закона в республике был создан отдельный исполнительный орган государственной власти – Министерство по делам молодежи и семейной политике. По его инициативе на 2014-2019 годы была принята программа по реализации семейной, демографической и молодёжной политики с общим объемом финансирования более полутора миллиардов рублей.

Любовь Клюкина отметила, что эффективной реализации регионального закона препятствует отсутствие широкого понятийного аппарата, который должен быть прописан на федеральном уровне. Размыто понятие «специалист по работе с молодёжью», у 78 субъектов Российской Федерации, принявших закон о молодежной политике, свой подход к этому.

Возьмем «молодых специалистов». Этого понятия в проектах федеральных законов нет. Хотя оно тоже должно быть, причем с указанием возрастных критериев, чтобы не было юридических казусов, и права молодежи не ущемлялись. Если в крупной алмазодобывающей компании АЛРОСА понятие «молодой специалист» закреплено в коллективном договоре и других локальных нормативных актах, что «влечет» за собою оплату «подъемных», стажировок, курсов повышения квалификации, возмещение средств за детские сады, то в других предприятиях из-за отсутствия федерального закона этой категории молодежи социальная поддержка не оказывается.

Не имея четкого возрастного ценза, в одном предприятии молодыми специалистами считаются люди до 30 лет, в другом до 35-ти.

В Ленском районе Якутии, в одной из образовательных организаций, такое понятие как «молодой специалист» с вытекающими отсюда льготами, на практике не применяется.

Одним словом, чёткий понятийный аппарат в федеральном законе, в котором должны быть прописаны такие нормы, как «молодая семья», «молодой ученый», «детское общественное объединение», «учреждение по работе с молодежью», с применением единых мер поддержки позволит урегулировать в правовом отношении всю молодежь.

Кто должен заниматься молодежью ?!

Достичь эффективности в реализации молодежной политики в России можно, если ею заниматься комплексно. Для формирования и проведения единой идеологической политики и политики патриотического воспитания одного федерального агентства Росмолодежь сегодня явно недостаточно. Рост преступности в стране, который повысился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения с 2010 года более чем в 2 раза, говорит о том, что пробелов в молодежной политике у нас много. Необходимость отдельного субъекта государственной власти, который должен быть наравне с министерствами образования и науки, культуры, спорта и другими отраслевыми министерствами Российской Федерации сегодня не «хотелки», а необходимость. Сегодня молодежной политикой занимаются понемногу все, но конкретно получается никто, подчеркнула представитель молодежного движения Якутии, чем вызвала поддержку зала.

Республика представила в рекомендации Парламентских слушаний свои предложения. Они основаны на единой национальной идее – патриотизме.

Представитель «Молодой Гвардии Единой России» от Якутии Любовь Клюкина предложила сформировать рабочую группу из числа депутатов Государственной Думы и представителей регионов для рассмотрения предложения и разработки важнейшего проекта закона о государственной молодежной политике в Российской Федерации.

Источник: сайт http://galinadanchikova.ru