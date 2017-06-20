Молодо — не зелено. Жить только работой было скучно

Светленькая, стройненькая и быстрая, Александра в своем стильном белом халатике выглядит старшеклассницей. Я, кстати, так и думала, встречая девушку в коридорах больницы, что она из тех ребят медицинского класса, которые проходят в больнице практику.

— Так Вы врач, Саша?

— Да, с сентября приступила к работе после медицинского института, правда, полноценным врачом себя почувствовала только в этом году, — говорит доктор.

Александра СЕМЕНОВА – врач кардиолог-реаниматолог и работает в отделении неотложной кардиологии и реанимации Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

— Сложно работать кардиологом, да еще в таком серьезном отделении?

— Да, и сложность, наверное, в том, что сердечные проблемы часто маскируются другими симптомами. Поэтому диагностировать их сложно. В основном в нашем отделении проходят лечение пожилые люди, к каждому надо найти свой подход. Пациент психологически всегда настроен на помощь, внимание, ждет от тебя милосердия и доброты, Каким бы ни было у тебя настроение, плохой день, нужно быстро и квалифицированно оказать помощь. Это тоже очень сложно, к нам пациенты зачастую поступают в запущенном состоянии, с остановкой сердца, поэтому все надо делать реактивно. Уложиться надо в «золотой» час, посмотреть, госпитализировать, направить на кардиограф. Все это нужно сделать очень быстро.

— Успеваете?

— Стараемся успевать.

— Что радует в работе?

— Когда ты принимаешь человека в крайне тяжелом состоянии, а потом видишь его здоровым, это, наверное, самая большая радость для врача. Это самое ценное в нашей работе и ради этого стоит работать.

— Почему Вы выбрали специальность врача?

— У меня это было предопределено, моими игрушками в детстве были ампулы, шприцы, бинты, я оперировала своих кукол, мишек, а бабушка мне ассистировала. Все мои детские игрушки зашиты бабушкиной рукой. В школе я училась в биохимическом классе в гимназии, готовилась к мединституту, поступила и училась легко. После ординатуры пришла работать сюда.

— У вас в роду есть еще врачи?

— У меня дядя, Семенов Пантелеймон Александрович, врач. Он всю жизнь посвятил медицине, работал хирургом, был главным врачом в Намском улусе, потом в министерстве здравоохранения, стоял у истоков формирования здравоохранения Якутии, чем я очень горжусь. Моя мама – Семенова Валентина Александровна — санитарный врач, более тридцати лет она работала санитарным врачом в Намском улусе. Все мои дяди и тети – тоже врачи, у нас в родне есть стоматологи, хирурги, сосудистый хирург, есть студенты – медики. А начиналось все с моей прабабушки, которая была повитухой. Все женщины села, где она жила, и ближайших сел звали ее, чтобы она приняла роды. Считалось что у нее легкая рука, и все дети, которых она приняла, остаются в живых.

Если прабабушка Саша была такой же быстрой, как правнучка, думаю, отбою у беременных у нее не было точно.

— Наверное, по работе часто возникают вопросы? К кому с ними обращаетесь?

— У меня есть наставник – наш научный руководитель Елена Семеновна КЫЛБАНОВА. Она была моим научным руководителем, когда я работала над дипломной и сейчас я к ней могу обратиться с любыми вопросами.

— Свободного времени, конечно, мало, но, когда оно есть, чем занимаетесь?

— Жить только работой – для меня было бы скучно, я с удовольствием занимаюсь общественной работой, являюсь председателем общероссийской общественной организации Всероссийского союза молодежи здесь в республике, членом молодежного парламента, заместителем председателя комитета здравоохранения, социальной политики, труда и занятости, состою во многих общественных организациях, в больнице я возглавляю молодежный актив. Когда сменяешь сферу общения, это очень круто, у меня много друзей. Когда я говорю людям, что работаю врачом-реаниматологом, они остаются в легком шоке.

— Ну, вот и я не думала, что Вы – врач… Чем увлекаетесь кроме медицины и общественной работы?

— Люблю слушать музыку, и классическую и современную. Один из моих любимых исполнителей — Дэвид Грек. Мне импонирует, как он виртуозно владеет скрипкой, смешивает жанры и может играть в классическом варианте и рок и поп. В детстве я училась играть на фортепиано, и теперь, когда вижу его, у меня сердце замирает. Я мечтала играть еще на скрипке, играю на хомусе. Люблю читать, стараюсь находить для этого время. Очень люблю Гоголя, Эдгара Аллам-По.

— Успехов!