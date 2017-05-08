Молодо — не зелено. Откуда берутся альтруисты?

Откуда берутся люди, которые становятся филантропами и меценатами, людьми, формирующими моду на высокое служение людям? Есть ли в нашем мире место для альтруизма?

Этим летом впервые в нашей республике будет вручена общественная премии в области медицины «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ». Я полагала, что инициатива идет «сверху», а, оказалось, вовсе нет.

ОБ АВТОРЕ ИДЕИ И ОРГАНИЗАТОРЕ ПРЕМИИ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ».

Семен ПОСЕЛЬСКИЙ. Родился в Таттинском районе. 30 лет. Профессия – преподаватель, филолог. Окончил ЯГУ. В этом году организовал и провел авторскую республиканскую бизнес-игру для школьников «Эргиэн». Обьездил 12 районов, обучил более 1000 детей основам предпринимательской деятельности, организовал авторскую бизнес-игру для студентов СПО «Сахамедиумстарт». Организовал первый республиканский общественный конкурс народного признания «Имя культуры» для работников культуры и искусства, который прошел с большим успехом. Создал движение под названием «ДОБРО — ДЕТЯМ». С продюсером Антоном ИВАНОВЫМ и артистом якутской эстрады Альбертом ГРИГОРЬЕВЫМ исполнил мечту ученика школы 3,4 вида Мичила МОИСЕЕВА спеть со своим кумиром — 1 июня прошлого года в День защиты детей состоялась премьера песни Алексея ПОТАПОВ и Альберта ГРИГОРЬЕВА «Дети солнца».

Семен оказался молодым, симпатичным человеком с открытой располагающей улыбкой (на фото крайний справа).

— Откуда столько идей? Где черпаете вдохновение? – спросила я его при встрече.

— Всегда хотел обратить внимание общественности на людей, которые, каждый день совершая подвиги, всегда остаются в тени. И вот мы придумали с коллегой Николаем ЗАХАРОВЫМ, соавтором сайта ZOOMA.TOP, эту премию. Обратились в администрацию города Якутска в прошлом году, и к нашему удивлению, идея понравилась. Решили начать с области медицины и образования на городском этапе.

— Когда вы провели первую премию?

— Первая премия проведена в декабре 2016 года среди медицинских работников Якутска.

— Какой была награда?

— Победителям номинаций были вручены дипломы, статуэтки «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ» и памятные призы от организаторов. Но все-таки самое главное и дорогое – признание земляков. Мы решили сделать акцент на статуэтку, и очень рады, что люди приняли нашу идею. Честно говоря, я боялся, что нас не поймут, ведь большинство из нас привыкли видеть ценность в материальных призах.

— Сколько человек приняло участие в голосовании?

— В голосовании участие приняло 6000 человек. Поступило более 5000 сообщений со словами искренней благодарности, пожеланиями, поздравлениями в адрес наших участников.

— На первом этапе вы не думали о том, что премия станет республиканской?

— Нет, но к нашему счастью, нашелся генеральный партнер в поддержку организации республиканского этапа — группа компаний «Сахамедстрах» и «Стерх». Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность генеральному директору Акционерного общества «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах» Галине Дионисьевне Варфоломеевой и генеральному директору Акционерного общества «Региональная страховая компания «Стерх» Семену Максимовичу Березину.

— Кто же может претендовать на Премию «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»?

— Премия будет присуждена работникам медицинских учреждений республики, внесшим большой вклад в развитие системы здравоохранения республики, заслужившим уважением среди коллег и населения — врачам, медсестрам, техническому персоналу медицинских организаций, расположенных на территории Республики Саха (Якутия).

— По каким номинациям будут названы победители этого года?

— Номинации те же, что были и в прошлом году: «Верность профессии», «Сердце отдаю детям», «Наш любимый врач», «Сестра милосердия» и «Во благо медицины».

— Кто может внести кандидатуры?

— Участников на присуждении премии выдвигают коллективы медицинских организаций и все, кто примет участие в интерактивном голосовании на на сайте Zooma.top и в мобильном приложении в GooglePlay – Zoom.

— Куда можно направить свои предложения, и как они будут рассматриваться?

— Анкеты и заявки с указанием номинации направляются на электронный адрес — zoomatop@mail.ru, затем организатор размещает материалы участников на сервисе – Zoomaдля голосования. Голосование проводится в открытой форме. За каждого номинанта можно голосовать один раз с одного устройства, можно голосовать за несколько номинантов.

— Где, когда и как будет проходить церемония награждения?

— Награждение состоится ко Дню медицинского работника 9 июня. По месту проведения есть разные предложения, они пока еще изучаются.

— Скажите еще о сроках проведения.

— Первый этап — прием заявок соискателей – с 1 по 20 мая, второй этап — интерактивное голосование – с 23 по 31 мая и третий этап — определение победителей – 5 июня этого года. Так что тем, кто хочет назвать свою кандидатуру на премию, стоит поторопиться.

— Спасибо за беседу. Вы такой инициативный и смелый человек, Семен!

— Я очень рад, что наши проекты дали возможность выявить новые имена, дали возможность для талантливых, трудолюбивых людей республики поверить в себя. Пользуясь, случаем, хочу сказать — не надо бояться делать первый шаг к осуществлению, реализации ваших проектов, идей, планов. Самое главное – идти вперед, и всегда найдется человек, который поддержит вашу инициативу. Вот Вы же нас поддержали!