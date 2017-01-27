Молодо — не зелено: Что рождает стихи?

— Что рождает стихи? Что служит вдохновением? – спрашиваю я молоденькую медсестру, явно смущенную моим вниманием.

Усевшись на краешек стула, Луиза ЖИРКОВА как о деле совершенно обычном и внимания не заслуживающем, рассказывает о том, что начала писать стихи еще в школе.

— Пишу с девятого класса, — рассказывает она, — пишу о природе, о людях, обо всем, что волнует, что трогает душу. Всего, наверное, стихов сто пятьдесят. Но у меня они не все, школе своей подарила на юбилей, колледжу на память оставила, друзьям раздала…

Палатная медсестра отделения неотложной кардиологии Республиканской больницы №2 — Центра экстренной медицинской помощи Луиза ЖИРКОВА работает в больнице первый год после окончания Якутского медицинского колледжа, ей нравится работа медсестры, но хотела бы девушка в будущем получить профессию врача. Что ж, плох тот солдат, говорят, что не мечтает стать генералом.

— Скорее всего, я выберу специальность офтальмолога или кардиолога, — делится Луиза. — Учась в медколледже, я все годы работала санитаркой в Республиканской офтальмологической больнице, а сейчас палатной медсестрой в кардиологии. Об этих областях медицины мне хочется узнать больше.

Перед самым новым годом Луиза приняла участие в первом республиканском творческом конкурсе молодых специалистов «Моя любимая профессия — лечить». На конкурс она представила стихи о своих коллегах, врачах и медицинских сестрах, за подвиг свой тяжкий труд не почитающих. На победу не рассчитывала, но признается, что приятно было получить Благодарственное письмо Министерства здравоохранения.

На первый взгляд для вдохновения поводов в ее каждодневной работе немного. Дежурства, уход за тяжелыми больными, инъекции, ЭКГ, сопровождение больных по отделениям – все это входит в ее обязанности сейчас.

— Рутина, — скажет, наверное, скептик.

Да, пожалуй, но если тебя вдохновляют самоотверженная работа коллег, если слова благодарности пациентов находят отклик в твоем сердце, то рождение стихов – явление не удивительное.

— Спасибо, сестричка, — каждый день слышит Луиза, и благодарность людей откликается в ней стихами. Разве это не здорово?

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.