Молодежь Кангаласс приняла участие в акции «Помоги ветерану!

В городском округе «город Якутск» 2017 год объявлен Годом добра, а в Республике Саха (Якутия) — Годом Молодежи. В этом году в микрорайоне Кангалассы запланировано множество мероприятий по привлечению молодежи к совершению добрых дел и формированию активной жизненной позиции. Одним из них стало участие в акции «Помоги ветерану!».

Эстафета была передана Совету молодежи мкр. Кангалассы Молодежным советом мкр. Марха . Ученики Кангаласской школы оказали помощь в очистка двора от снега одиноко проживающей МАРТЫНОВОЙ Елены Николаевны, ветерану труда. Бабушка была очень рада такой помощи, так как весной расположенный под уклоном участок затапливается талыми водами.

Молодежный совет микрорайона Кангалассы выражает благодарность за содействие в организации акции «Помоги ветерану!» отозвавшимся ученикам Кангаласской школы Павлу Гольдину, Виталию Рудых, Владимиру Каверину и Игорю Глушак. Мероприятие стало частью воспитания чувства гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

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