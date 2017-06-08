Молодежный совет Федерации профсоюзов организовал благотворительную акцию

По сложившейся традиции сегодня члены Молодежного совета Федерации профсоюзов республики передали игрушки пациентам Республиканского детского туберкулезного санатория им. Т.П. Дмитриевой. С юными пациентами санатория встретились председатели отраслевых республиканских комитетов профсоюзов, которые собрали игрушки, объявив благотворительную акцию «Подари радость детям» среди профсоюзной молодежи своих отраслей.

Силами профсоюзных активистов собрано четыре больших ящика игрушек, которые сегодня же с большой радостью и интересом уже распаковали и поделили между собой юные пациенты. Наряду с тем, что с интересом разглядывали содержимое ящиков, дети выстроились в очередь для общения с нами. Дети поделились своими желаниями и мечтами, рассказали о жизни в санатории.

12-тилетний Саша находится в санатории уже второй месяц. Приехал из г. Ленск. «Окончил 5-ый класс. Оценки средние. Когда вырасту, стану водителем большого КАМАЗа», — поделился парнишка.

А Саше из пос. Куранах Алданского района – 10 лет. У нее мечта – стать певицей. «Очень люблю петь. Разучиваю песни из телевизора. Самая любимая певица – Нюша. Хочу быть похожей на нее», — говорит Сашенька.

Нарыйа Соломонова из с. Эйик Оленекского района мечтает о большой семье. «Когда вырасту, стану врачом. Выйду замуж за умного, красивого, работающего человека и у нас будут пятеро детей», — делится Нарыйа.

Ее земляк из Оленекского района Сергей рассказывает, что за три месяца пребывания в санатории обрел друзей, по дому сильно не скучает. «Здесь мы учимся и много играем с друзьями. Наша самая любимая игра – футбол. Хожу в кружок по футболу. Пока у меня не очень хорошо получается, но я стараюсь. Хочу играть как звезда бразильского футбола Неймар. А еще сестра обещала купить мне футбольную форму. Тогда буду еще лучше играть», — говорит Сергей из Оленекского улуса.

Как рассказали нам сотрудники республиканского санатория, на сегодня здесь находятся 193 ребенка от 1,5 до 13 лет. В санатории в учебное время действует школа, где проходят полную общеобразовательную программу дети с 1 по 6 классы. А также работает дошкольная группа, где педагоги занимаются с малышами. Кроме того, в штате имеются педагоги дополнительного образования, которые развивают способности детей в кружках.

Акция «Подари радость детям» проводится Молодежным советом Федерации профсоюзов республики ежегодно вот уже 9-й год и приурочивается к Молодежному профсоюзному форуму «PROFстарт». В этом году форум состоится в местности Орто Дойду Хангаласского улуса с 7 по 9 июля. Сегодня этим мероприятием дан старт Молодежному профсоюзному форуму, который соберет около 150 участников из районов и городов республики.