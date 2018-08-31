Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»

Улусный молодежный авто-десант «Добро. Труд. Молодёжь», посвященный Году добровольца в Российской федерации посетил с экскурсией объекты компании «ЯТЭК».

В поселке Кысыл-Сыр молодежный авто-десант, а именно 35 молодых ребят под флагом «Добро. Труд. Молодежь» встречали очень радушно и гостеприимно. Участники десанта не только встретились с администрацией поселка, но и адресно оказали помощь пожилым людям. Также в рамках посещения Кысыл-Сыра ребята выразили большое желание посетить с экскурсией объекты «ЯТЭК» и сотрудники компании с радостью организовали небольшой тур по основным достопримечательностям.

Участники экскурсии узнали историю основания поселка Кысыл-Сыр, историю развития Средневилюйского газоконденсатного месторождения, побывали на скважине №1, своим глазами увидели сверхглубокую скважину №27 и действующую скважину №54. Делегация уезжала с высоким чувством гордости за свой газоносный район и с большим желанием вернуться.