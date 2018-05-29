Молодежные лидеры и спортсмены против курения

31 мая 2018 года в городе Якутске на площади Ленина с 10 часов до 13.00 часов Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) и ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» проводит акцию, посвященную Всемирному Дню без табака.

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек, из которых около 900 000 не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. При отсутствии действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 8 млн. человек.

Традиционно 31 мая Всемирная организация здравоохранения и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, и выступая за проведение эффективной политики в целях снижения уровней его потребления.

Тема Всемирного Дня без табака 2018 – «Табак и болезни сердца». Кампания будет направлена на повышение осведомленности в отношении связи между табаком и сердечно — сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смерти в мире.

В программе мероприятия: молодежный флешмоб, скрининговое обследование населения в Центрах здоровья, массовая зарядка, бесплатное флюорографическое обследование. Консультации ведущих специалистов: пульмонологов, кардиологов, сосудистых хирургов, неврологов, психологов, психиатров — наркологов по профилактике и лечению никотиновой зависимости. Мастер-классы по оказанию первой помощи при экстренных ситуациях: внезапной остановке сердца, обструкции дыхательных путей, скандинавской ходьбе, анкетирование по табакокурению, раздача буклетов, памяток по профилактике табакокурения.

Каждый желающий может бесплатно сдать анализ крови на Вич-инфекцию, пройти анкетирование по табакокурению, курящие лица смогут узнать степень зависимости от табака.

Участие принимают известные наши молодежные лидеры и спортсмены: чемпион Азии по вольной борьбе Айал Лазарев, чемпион «Игр Дыгына» Егор Филиппов, президент Федерации кроссфита РС (Я) Григорий Мочкин, молодежные общественные организации: волонтеры-медики, молодежное общественное движение «Педагогические отряды РС (Я)», танцевальный ансамбль «Кун-Мичэр» («Здравствуй, Солнце!»), «Якутская школа тайцзицюань» и молодые звезды спорта.