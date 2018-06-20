Молодежные активисты Якутска обсудили развитие добровольчества

В рамках III Международной конференции «Города и люди»20 июня на территории Центрального парка культуры и отдыха города Якутска состоялась молодежная дискуссионная площадка с участием активистов молодежных общественных организаций. У каждого из присутствующих была возможность задать свои вопросы и предложить проекты или интересные идеи.
Тематика площадки была определена как «Добровольчество и созидательная гражданская активность как способ коммуникации молодежи». В рамках дискуссии участники обсудили и проработали ряд острых вопросов развития города с привлечением молодежи. Организаторами площадки выступило Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации г. Якутска.
На мероприятии выступили министр по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Иван Луцкан, руководитель Бизнес-клуба «SmartBiz» Тимур Ханды, представители округов и пригородов, члены молодежного клуба Русского географического общества, общественные деятели, студенты учебных заведений.
«Наше мероприятие нацелено на выявление новых идей среди молодежи и использование их потенциала для реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие городского округа «город Якутск». Мы также преследовали цели создания условий для взаимодействия и развития добровольческого движения среди молодежи. Отрадно, что молодежь активно подхватила нашу идею, и мероприятие прошло на должном уровне. Надеемся, что участники получили положительный опыт, и это будет не последнее мероприятие такого формата», — подвел итоги начальник Управления молодежи Окружной администрации города Якутска Николай Жирков.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.