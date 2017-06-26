Молодежная ассамблея народов РС(Я) приглашает на сабантуй

Сабантуй – ежегодный народный праздник у татар и башкир посвященный окончанию весенних полевых работ. Праздник возведен в ранг государственного мероприятия в Татарстане и Башкортостане. Вначале Сабантуй проходит в деревнях, на районном уровне, а затем завершается большим торжеством в столицах этих двух республик — в Казани и Уфе. Однако Сабантуй отмечается и на других территориях России и даже за рубежом, где имеются татаро-башкирские диаспоры.

Сабантуй – это красочное зрелищное мероприятие, в котором каждый желающий может принять участие. Во время праздника устраиваются различные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, шахматы, волейбол и т.д. Главное же состязание Сабантуя – это выявление самого сильного человека праздника по национальной борьбе – Корэш. Победитель получает в награду барана, которого должен поднять на плечо и сделать с ним круг почета по площади Сабантуя.

Старые традиции сабантуя постепенно дополняются современными, тем не менее, основной порядок проведения праздника сохраняется. Сабантуй на селе является временем приёма гостей, родственников и друзей.

В Республике Саха (Якутия) давно существует татарская и башкирская общины. Мы приглашаем Вас уважаемые жители и гости республики на празднование Сабантуя, который пройдет 2 июля 2017 года на 13 км. Покровского тракта (маршрут №101, остановка «Орбита»).

На Сабантуе будет создан Молодежный совет общественного объединения «Культурный центр «Туган Як», который объединит татарскую молодежь Якутии, войдет в состав и станет активным членом Молодежной Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия). Приходите. Будем рады Вас видеть!