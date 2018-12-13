Молодежи в Москве рассказали о преимуществах жизни на Дальнем Востоке

Сегодня, 13 декабря, в рамках третьей очной сессии Медиашколы в Москве состоялась пленарная дискуссия «Молодежный#профит ДВ».

В пленарной дискуссии приняли участие председатель Правительства Якутии Владимир Солодов, первый президент РС(Я), Государственный советник РС(Я) Михаил Николаев и руководители профильных министерств республики.

Участники дискуссии отметили, что Дальний Восток является уникальным местом для учебы, работы, ведения бизнеса и реализации творческих амбиций.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сегодня на Дальнем Востоке имеются реальные возможности, которые способны помочь молодым людям за сравнительно короткий период добиться существенных результатов в части самореализации.

«Плотность населения, уровень конкуренции, имеющийся на территории центральной части России в сотни тысяч раз превышает показатели, имеющиеся на Дальневосточном федеральном округе. Проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока, требуют нового мышления, новых знаний и компетенций, современного понимания технологий. Конечно, есть и определенные сложности, но если вы готовы учиться, трудиться, достигать поставленных целей, то вам будет легко их преодолеть. Приезжайте, реализуйтесь, пробуйте!», — призвал молодежь Глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подчеркнул, что сегодня многие высококвалифицированные специалисты российского и международного уровня из Москвы и центральных городов России уезжают работать на Дальний Восток. «Это говорит о том, что они стремятся развивать Дальневосточные регионы, хотят быть сопричастны к реализации масштабных инвестпроектов, не боятся трудностей и готовы отвечать на новые вызовы времени», – сказал он.

Эксперты выразили уверенность, что сегодня Дальний Восток находится на стадии мощнейшей перезагрузки, здесь ежегодно появляются новые мегапроекты, крупнейшие компании начинают открывать новые производства, развиваются программы научного, образовательного и культурного сотрудничества со странами АТР. Безусловно, этот мощнейший процесс требует развития человеческого капитала, подготовки новых конкурентоспособных кадров. Для достижения этих целей на уровне федерального правительства, профильного министерства РФ прорабатываются новые меры и механизмы поддержки молодежи и граждан, решивших связать свою жизнь, свой бизнес, своё развитие с регионами Дальнего Востока.

В ходе панельной дискуссии молодежь имела возможность задать экспертам интересующие вопросы по развитию Дальневосточных регионов, реализации социальных лифтов для молодых специалистов, грантовой поддержки творческой молодежи.