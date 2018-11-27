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Якутия
27 ноября 2018, 16:00
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Молодежь Нюрбинской больницы готова к новым свершениям

В коллективе Нюрбинской Центральной районной больницы работает много молодых специалистов, что, несомненно, приносит в его будни и в досуг свежие идеи и молодой задор.

30 октября активисты молодежной организации ЦРБ приняли участие в общегородском образовательном семинаре «Точка роста». В нем мы защитили проект  по привлечению и закреплению молодых специалистов в районной больнице, обеспечению их жильем и условиями работы.

9 ноября молодежная команда ЦРБ заняла 1 место в районной спартакиаде матерей. Этой победой мы очень гордимся и готовы далее удерживать лидирующие позиции во всех мероприятиях. 

Вот что рассказывает молодежный лидер НЦРБ, санитарка хирургического отделения, студентка 3 курса НФ ЯМК Иванова Алена Владимировна: 

— В коллективе ЦРБ, где работает более 700 работников, молодежь занимает 30%. Где много молодых работников, конечно же, должна быть своя молодежная организация. С инициативой ее создания выступили главный врач Павлова Наталья Николаевна и председатель профкома больницы Дьячковская Розалия Ивановна, которую все мы с радостью поддержали. Этой осенью, 29 октября, нами было проведено общее собрание для молодых работников, в возрасте до 35 лет. В итоге голосования я была избранапредседателем новой молодежной организации, а в каждом отделениибыли выбраны ответственные за работу с молодежью.

— Так как наша организация очень молодая во всех отношениях, решили заниматься не только в спортивно-культурных мероприятиях, но и участвовать в благотворительных акциях.  Посовещавшись, 17 ноября мы вышли на свою первую волонтерскую работу в рамках Года добровольца (волонтера) в РФ.  Наша тимуровская команда, в состав которой вошли студент 2 курса НФ ЯМК Лебедев Аркадий, студенты 3 курса НФ ЯМК: Николаев Дьулустан, Иванова Алена, Иванов Василий, Иванов Мичил (техотдел), Иванова Варвара (х/о) и Аммосова Лена (ПСО), пришла на помощь жительнице г. Нюрба, ветерану тыла и труда Трофимовой Любовь Никитичне. Мы накололи ей дров, поставили поленницу и убрали двор. На следующей неделе Любовь Никитичне должны  подвезти еще одну машину дров, тогда мы снова поспешим к ней на помощь.   

Таковы наши первые шаги, и мы надеемся, что добрых и хороших дел у нас впереди еще много, как немало и планов. 

Источник: Пресс-служба НЦРБ.
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