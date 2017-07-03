Молодежь Мархи привела в порядок детскую площадку

2 июля Совет молодежи микрорайона Марха, в рамках мероприятий Года добра по направлению «Якутск молодой» приняла участие в добровольческой акции по реконструкции детской площадки по улице Якова Петерса.

Николай Унаров, председатель совета молодежи мкр. Марха:

Мы приняли эстафету от наших друзей, Совета молодежи села Хатассы. Площадка, которую выбрали, уже давно не ремонтировали и не обновляли. Сегодня мы покрасили площадку, поставили новую скамейку. Впереди замена песка в песочнице, также хотим установить новые ворота, чтобы ребята могли играть в дворовый футбол. Уверен, что советы молодежи других пригородов и округов нашего города также примут участие в этой акции. Мы, в свою очередь, передаем эстафету совету молодежи Тулагино-Кильдямского наслега.