Молодая уроженка Жатая призналась в краже денег с мобильного банка

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она пояснила, что недавно потеряла свой мобильный телефон, а через некоторое время заметила, что неизвестный похитил с ее банковской карты 8000 рублей.

По подозрению в краже была задержана безработная, ранее судимая за кражу 35-летняя уроженка Якутска, пос. Жатай. Установлено, что подозреваемая нашла на улице телефон, потерянный потерпевшей, и с помощью услуги «мобильный банк» перечислила денежные средства в размере 8000 рублей на свою карту. После чего сняла деньги в одном из банкоматов города. Похищенные деньги она потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.