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7 июля 2017, 15:35
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Молодая мать печет торты, чтобы собрать деньги на лечение ребенка

У 4-х летнего Мичила гидроцефалия, ДЦП. Благодаря долгому лечению и стараниям родителей, он сумел встать на ноги, но теперь ему нужна дорогостоящая реабилитация. Молодая мама Айна, чтобы собрать деньги на лечение сына, печет торты.

Долгожданный первенец в молодой семье Сивцевых появился в ноябре 2012 года. Роды прошли легко, но малыш не сразу заплакал.

Спустя три месяца мама заметила, что ребенок до сих пор не держит голову, не агукает, нет попыток перевернуться, глаза бегают. Прошли обследование в Медцентре, сделали МРТ. Врачи обнаружили в его голове жидкость, изменения и поставили диагноз — гидроцефалия, ДЦП. «Когда я узнала об этом, был только жуткий страх за жизнь малыша, но мы с его отцом пообещали поставить его на ноги и сделать все возможное и невозможное», — говорит Айна.

Врачи сообщили Сивцевым, что в раннем возрасте, до 5 лет, ДЦП поддается лечению. Айна с мужем Ильей стали усиленно заниматься ребенком: постоянная терапия, массаж, ЛФК, физиолечение. Каждые три месяца проходили реабилитацию то в Якутске, то в Нерюнгри.

Три года назад, когда Мичилу было полтора года, родственники решили поддержать молодую семью с ребенком-инвалидом и собрали средства на реабилитацию в Чехии. Именно там мальчик начал самостоятельно держать голову.

Но на постоянное лечение ребенка денег молодой семье не хватало. В момент, когда они чуть не опустили руки, на глаза Айны попалась статья на News.Ykt.Ru.

Айна Сивцева:

— Зимой прочитала статью о том, что родители Бэлигто Бадмаева лепят буузы для того, чтобы собрать деньги на операцию сына. Вдохновившись их историей, решила попробовать печь торты. У меня это неплохо получалось, но я всегда готовила только для семьи, родственников, друзей.

Знаю, как это сложно собирать деньги на лечение, ведь очень много детей, которые нуждаются в помощи. Я хочу сама заработать на реабилитацию моего ребенка, да и хотелось что-то отдавать взамен тем добрым людям, которые помогают нам. Не хочется всегда просто брать, я стесняюсь, не так воспитана. Разослала сообщения о том, что принимаю заказы, и деньги идут на лечение Мичила. После этого люди писали: «Вы молодец! Укажите номер карты». Некоторые начали отправлять деньги, не спрашивая ни о чем. Мы были очень удивлены.

— Мы переехали в Якутск из Намцев, чтобы быть поближе к Медцентру, чтобы было больше возможностей для развития ребенка. Да и заказы стали поступать. Стараюсь брать немного, по своим возможностям, в день 2-3 заказа. В выходные дни беру больше, к примеру, свадебные заказы.

— Этой зимой мы проходили реабилитацию в Нерюнгри. Мичил там сделал первые шаги. Не описать словами, что я почувствовала в этот момент, жаль, папы не было рядом. Но я все сняла на видео. Это настоящее чудо, истинное счастье. Все родственники радовались, ликовали, узнав об этом. Для нас это очень большая победа. Теперь нам нужно укрепить мышцы, он ходит, но все время падает. Будем поддерживать, развивать наши успехи.

— Илья нашел на форумах информацию о медицинском центре в Новосибирске «Любовь Ангела», где работают китайские специалисты, которых все хвалят. Должны были уже на следующей неделе вылететь, но, к сожалению, не собрали нужную сумму. Денег хватило только на билеты. Стоимость одного только лечения 164 900 рублей. Нам нужно еще 150 тысяч.

— Я возлагаю на этот Новосибирский медицинский центр большие надежды, надеюсь, что наш мальчик крепче встанет на ноги, будет ходить уверенно.

— Мичилу всего четыре года, но он очень ответственный, собирает игрушки за собой, присматривает за сестренкой, которой два годика. Мне было очень страшно рожать второго ребенка. Были мысли, а вдруг этот ребенок тоже будет болеть. Но меня поддержал муж. В первом триместре мне сказали, что есть вероятность того, что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. Беременной женщине услышать такое это кошмар. Я очень боялась, но, слава богу, все обошлось. Сейчас очень рада, что решились на второго. У Мичила раньше были аутоподобные признаки, боялся всего — людей, воды, высоты, но с появлением маленькой Кюннэй эти признаки исчезли. Да и это гарантия того, что когда мы состаримся или нас не станет, наша дочь будет присматривать за своим братом.

По поводу заказов можете писать в директ: @san_cakes_
или по номеру: 89681511540, мама Сивцева Айна Ныгмановна

К этому номеру привязана карта Сбербанка (мобильный банк)
номер карты: 639002769008730973

Фото: Вадим Скрябин.

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Источник: http://news.ykt.ru/article/59219
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